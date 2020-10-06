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Aktüel Batı Akdeniz için gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Aktüel

Batı Akdeniz için gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Sıcaklıkların 6-10 derece düşmesi bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-06 20:32:05 -
Batı Akdeniz için gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz için gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, 9 Ekim'de Isparta ve Burdur'da kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgede hava sıcaklığının 6-10 derece düşmesi, rüzgarın güney ve güneybatı yönünden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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