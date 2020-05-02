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Batı Afrika'da en fazla Kovid-19 vakası Nijerya'da görülüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-02 19:08:58 -
Batı Afrika'da en fazla Kovid-19 vakası Nijerya'da görülüyor

ABUJA (AA) - Nijerya, Batı Afrika ülkeleri arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının en fazla görüldüğü ülke oldu.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da 15 bin 759 Kovid-19 testi yapılırken, 2 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı.

Ülkede 68 kişi ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Nijerya'dan sonra Batı Afrika'da en fazla Kovid-19 vakası sırasıyla Gana, Gine ve Fildişi Sahili'nde tespit edildi.

Afrika kıtasında 41 bin 330 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 1701 kişi de hayatını kaybetti.


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