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Dünya Batı Afrika ülkesinde BM askerlerine saldırı
Dünya

Batı Afrika ülkesinde BM askerlerine saldırı

Batı Afrika ülkesi Mali'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı askeri güçler saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 12:37:00 -
Batı Afrika ülkesinde BM askerlerine saldırı

Batı Afrika ülkesi Mali'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı askeri güçler hedef alındı.

BM Mali'deki Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırı Mali'nin kuzeyindeki Cezayir sınırına yakın Tessalit yerleşimi yakınlarında düzenlendi.

Önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı, BM konvoyunun geçişi sırasında infilak ettirildi.

Saldırıda bir BM Barış Gücü personeli ölürken dördü de ağır yaralandı.

Ölen BM güçlerinin milliyeti ise açıklanmadı.

Saldırıyı, El Kaide'nin Batı Afrika yapılanması Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin (CNİM) üstlendi. Grup son dönemde BM, Fransa ve Mali güçlerine yönelik 6 ayrı saldırı düzenlediklerini belirtti.

CNİM, Eylül ayı sonunda da Mali'nin güneybatısındaki Kayes'te hükümet güçlerine ait bir ordu konvoyunu hedef almış, saldırıda çok sayıda asker ölürken, birçok silah ve mühimmat da ele geçirilmişti.

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