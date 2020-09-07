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Aktüel Batı Afrika bloku, Mali'de sivil geçiş için 15 Eylül'e kadar süre verdi
Aktüel

Batı Afrika bloku, Mali'de sivil geçiş için 15 Eylül'e kadar süre verdi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 23:06:42 -
Batı Afrika bloku, Mali'de sivil geçiş için 15 Eylül'e kadar süre verdi

DAKAR (AA) - Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Mali'de sivil ve siyasi geçişin 15 Eylül'e kadar tamamlanması gerektiğini bildirdi.

ECOWAS, 57. olağan zirvesi için Nijer'in başkenti Niamey'de toplandı.

ECOWAS Dönem Başkanı ve Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, açılış konuşmasında, Mali'de demokratik kurumların yeniden tesisine yardımcı olacaklarını dile getirdi.

Issoufou, ECOWAS'ın Mali'ye yardım etmesi için askeri cuntanın da kendilerine yardım etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Zirve sonunda yayımlanan bildiride de askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyinin (CNSP) 15 Eylül'e kadar sivil cumhurbaşkanı ve başbakanı belirlemesi gerektiği bildirildi.

Darbenin olduğu 18 Ağustos akşamı, ECOWAS'a üye 14 ülke, Mali'yle hava ve kara sınırlarını kapatarak ekonomik ve ticari faaliyetlerini durdurmuştu.

Zirvede, bu yaptırımların da devam etmesine karar verildi.

ECOWAS, daha önce yaptığı açıklamalarda, yaptırımların ancak sivil ve siyasi geçiş süreci sağlanırsa kademeli olarak kalkacağını bildirmişti.

CNSP de 5-6 Eylül'de başkent Bamako'da, siyasi partiler, muhalefet platformu M5 RFP, gazetecilik örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmiş, görüşmelerin bu hafta içinde de devam edeceği açıklanmıştı.

- Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.

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