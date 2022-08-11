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Gündem Batı, Abdülhamid’i hazmedemedi
Gündem

Batı, Abdülhamid’i hazmedemedi

Türkiye’nin 7’nci nesil sondaj gemisi Abdülhamid’i göreve yollaması Batı ülkelerini rahatsız etti. Alman Deutsche Welle, Yunan ağzıyla yayımladığı haberde Türkiye’ye yönelik karalama kampanyasını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 09:56:00 -
Batı, Abdülhamid’i hazmedemedi

 Resul Ekrem Şahan 

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’nin sefere uğurlanması, dünyada geniş yankı uyandırdı. Dünya medyasında yer alan haberlerde, geminin görev alanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına dikkat çekildi. Almanya’da faaliyetlerini sürdüren Deutsche Welle Abdülhamid Han gemisinin göreve başlaması haberini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden görerek, “Türkiye’yi, kendi alanlarında yasa dışı gaz yatakları aramakla suçladılar” ifadesi kullanıldı. Diğer yandan da Ankara’nın bölgedeki gaz arama faaliyetlerinin, Yunanistan ve Rum kesimine ait bölgede yapıldığı şeklinde algı oluşturulmaya çalışıldı.

Bizi kıskanıyorlar

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Türkiye’nin bütün dış politika adımlarının uluslararası hukuk kurallarına uygun olduğunu belirterek, şunları dile getirdi: “Türkiye bugüne kadar olduğu gibi ve bundan sonra da uluslararası hukuk kurallarına uygun bir şekilde gaz-petrol arama faaliyetlerini yürütecektir. Türkiye, imzaladığı bütün anlaşmalara uygun bir şekilde hareket ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün dış politika hamlelerinin tamamında önceliği, uluslararası hukuk kurallarına uygunluktur. Dolayısıyla Türkiye’nin yapmış olduğu faaliyetlerin hiçbir aykırılığı yoktur. Burada Türkiye’nin büyümesini istemeyen  yapılar var. Dışarıda çöreklenmiş bir takım yapılar da olabilir. Burada da Yunanistan’ı bir maşa olarak kullanıyorlar.”

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Yorumlar

Talha

Uzağa gitmeye gerek yok içinmizdeki türk kanı taşıyan gavurlar da aynısını söylülor

multeci katili, soykirimci, islam-insanlik dusmani barbar avrupaya medeniyeti insanligi mertligi biz ogretecegiz!

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