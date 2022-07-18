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Spor BATE Borisov-Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

BATE Borisov-Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Konyaspor maçı şifreli kanalda mı? UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.eleme turunda Konyaspor, Bate Borisov ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Konyaspor maçının ne zaman hangi gün hangi kanaldan yayımlanacağını merak ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 16:29:00 -
BATE Borisov-Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.eleme turunda Konyaspor ile Belarus ekibi BATE Borisov karşı karşıya gelecek. Peki, Konyaspor maçı ne zaman?

BATE Borisov-Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Konyaspor 21 Temmuz Perşembe akşamı Belarus temsilcisi BATE Borisov'a konuk olacak. Bate Borisov'un ev sahibi olacağı karşılaşma, UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynanacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele A Spor’dan naklen yayımlanacak.

Konyaspor'un rakibi belli oldu mu? Konyaspor, Konferans Ligi 3.turu rakibi:
Konyaspor'un rakibi belli oldu mu? Konyaspor, Konferans Ligi 3.turu rakibi:

Spor

Konyaspor'un rakibi belli oldu mu? Konyaspor, Konferans Ligi 3.turu rakibi:

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