BATE Borisov-Konyaspor maçı ne zaman? Konyaspor maçı hangi kanalda?
Avrupa Konferans Ligi 2.ön eleme turunda Konyaspor ile BATE Borisov karşı karşıya gelecek. Peki, Konyaspor maçı ne zaman? Konyaspor BATE Borisov maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.ele turunda Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov ile karşı karşıya gelecek. Peki, Konya maçı ne zaman?
BATE Borisov-Konyaspor maçı ne zaman? Konyaspor maçı hangi kanalda?
Konyaspor 21 Temmuz Perşembe akşamı Belarus temsilcisi BATE Borisov'a konuk olacak. Bate Borisov'un ev sahibi olacağı karşılaşma, UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynanacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele A Spor’dan naklen yayımlanacak.