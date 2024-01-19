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Yerel Batan gemi karaya çıkarılacak! 7 mürettebat hala bulunamadı…
Yerel

Batan gemi karaya çıkarılacak! 7 mürettebat hala bulunamadı…

Yeniakit Publisher
2024-01-19 08:24:00 -
Batan gemi karaya çıkarılacak! 7 mürettebat hala bulunamadı…

Zonguldak'ın Ereğli açıklarında 12 mürettebatıyla birlikte batan Kafkametler gemisi için çalışmalar sürüyor. Kayıp 7 denizcinin bulunabilmesi için ekipler yaklaşık 2 aydır mücadele ediyor. Batan geminin ulaşılmayan yerleri içinse yerinde söküm çalışmaları başlatılacak.

19 Kasım’da Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtınada batan Kafkametler gemisi mendireğe çarparak 12 mürettebatı ile batmıştı. Kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor.

Yüzlerce ekibin katıldığı çalışmalarda 5 denizcinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kalan 7 denizci içinse 2 aydır çalışma sürüyor. Çalışmaların daha etkili olabilmesi için Nene Hatun isimli acil kurtarma gemisi bölgeye yönlendirilmişti.

Nene Hatun gemisi görevini tamamlayarak İstanbul’a geri gönderildi. Kayıp denizcileri arama çalışmalarıysa denizden polis dalgıçları, karadansa jandarma ekipleri yardımıyla devam ediyor.

Batan geminin söküm çalışmalarıysa ihale sürecinin tamamlanmasının ardından başladı. Ayrıca gemi balçıkla dolduğu için Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinesinde girilemeyen yerlere ulaşmak için yerinde söküm ve karaya çıkarma işlemleri için firma belirlendi. Firma ilerleyen günlerde denizin içinde yerinde söküm çalışmalarına başlayacak.
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