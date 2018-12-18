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Bataklığı yerinde kurutmak lazım

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon için STK'lardan destek gelirken, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Türkiye yoğun bir şekilde bu teröristlerle mücadele ederken dağa katılım sıfıra yaklaşmışken vurulan bu teröristlerin yeri bir şekilde dolduruluyor. Suriye ve Irak’tan yeni teröristler bu şekilde bize zarar vermeye devam ediyor. Bataklığı yerinde kurutmak lazım" açıklamasında bulundu.

18 Aralık 2018 Salı 12:11
Bataklığı yerinde kurutmak lazım

Ömer Faruk Şahin  Ankara

Sivil Toplum Örgütü (STK) temsilcileri ABD destekli terör örgütlerine yönelik olarak önümüzdeki günlerde başlaması beklenen askeri harekatı değerlendirdi. Akit’e konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Bizim insanımızın hayatına kast eden, ülkemizin güvenliğini ilgilendiren mevzularda tehdit unsuru içeren her gelişme bizim müdahale sahamız içerisinde olacaktır. Bu tehdit sürdüğü sürece biz de tehdidi bertaraf etmek için gereken neyse onu yapma kararlılığındayız. Bu milletimizin beklentisidir. Teröre teşne unsurlar oraları terk edinceye kadar bu kararlılığımızın süreceğini bütün dünyanın bilmesi lazım. Bu coğrafyada Türkiye’ye rağmen kimse oyun kuramaz” değerlendirmesinde bulundu.

Alevi Vakıflar Federasyonu Başkanı Remzi Akbulut ise, “Bizler bu ülkenin evlatlarıyız. Bizim gidecek başka bir yerimiz ve vatanımız yok. Başka bir bayrak istemiyoruz. Dolayısıyla Fırat’ın doğusuna yapılacak olan operasyonun doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ülkenin bölünmez bütünlüğünden yanayız. Ülkemizin sınırlarını hudutlarını korumak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Bu operasyon mutlaka yapılmalı

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de, “Son birkaç yılda ülke içerisinde yoğun bir şekilde terör ile mücadeleyi sürdürüyoruz. Türkiye yoğun bir şekilde bu teröristlerle mücadele ederken dağa katılım sıfıra yaklaşmışken vurulan bu teröristlerin yeri bir şekilde dolduruluyor. Suriye ve Irak’tan yeni teröristler bu şekilde bize zarar vermeye devam ediyor. Bataklığı yerinde kurutmak lazım. Şu anda ABD’nin binlerce tır silah verdiği terör örgütlerinin orada bulunduğunu biliyoruz. Bu silahlar Türkiye’ye karşı kullanılacak. Bu operasyon neye mal olursa olsun yapılmalıdır. Bugün üzerinden kalkabileceğimiz bu sorunu hemen çözmezsek yarın ağır bedeller ödemek zorunda kalabiliriz. Biz bu operasyon ile terör örgütlerini destekleyen ülkelere net bir şekilde mesaj vermiş olacağız. Türkiye’nin sorunun kaynağını kurutup terör defterini uzun süre açmaması lazım” dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:11
  1. Ankara
  2. Sivil Toplum Örgütü (STK)
  3. ABD
  4. Akit
  5. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir
  6. askeri harekat
  7. Alevi Vakıflar Federasyonu Başkanı Remzi Akbulut
  8. Fırat’ın doğusu
  9. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen

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