Batağa saplanmış! Kimyası bozuldu

Buğra Kardan İstanbul

Hata üstüne hata yaparak 14-28 Mayıs hezimetlerinden payını alan İP’te sular durulmuyor. Nebi Hatipoğlu, Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem gibi önemli isimlerin istifalarıyla şaşkına dönen Genel Başkan Meral Akşener, fevri tavırlar takınıyor. Akşener’in “ağabey” diye hitap ettiği İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı’yla görüşmezken Antalya Milletvekili Uğur Poyraz’a dargın olduğu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Ankara Milletvekili Adnan Beker için “defolup gitsinler” ifadesini kullandığı iddia ediliyor. Beker’in dün İP’ten istifa etmesi bu iddiayı teyit ediyor. Seçimin akabinde “Hayatta başarılar” dilediği CHP’yle 31 Mart seçimleri için kapalı kapılar ardında ittifak pazarlığı yapan Akşener’i üst aklın “partini dağıtırız” tehdidi gererken, yaprak dökümü sinirlendiriyor. Akşener için “Çok sıkıntılı durumda”, “Üst aklın baskısı ve istifa furyası aklını başından alıyor”, “Hâlet-i ruhiyesi iyi değil” yuramları yapılıyor...

Operasyon çekiliyor

Akit’e konuşan gazeteci-yazar Hasan Öztürk de İP’e içeriden ve dışarıdan operasyon çekildiğine işaret ederek, şunları söyledi: “İP 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP’nin yedeği olmaktan çıkmaya çabalıyor. Bu noktada belli başlı adımlar atıyor. Ama her adım attığında içeriden ve dışarıdan operasyon yiyor. Hatırlanacağı üzere 26 Ağustos’ta Akşener, Afyon Kocatepe’de bir konuşma yaptı. Konuşmada 81 ilde kendi adaylarını çıkarma, yola ittifaksız devam etme vurgusunda bulundu. Akşener’in etrafında bulunanlar birileri de boş durmadılar. Aradan çok geçmeden onu Fatih Altaylı’nın karşısına oturtup Afyon Kocatepe’de kullandığı cümleleri inkâr ettirmeye çalıştılar. İP öyle ya da böyle CHP’yle bağını koparacaktı. Koparmak için teşebbüslerde bulundu, bulunuyor. Bu teşebbüsler birilerini ürkütüyor. Birilerini operasyon çekmeye itiyor. Ortada bir operasyon var, bunu görmek gerek. Zira CHP’nin yeni yönetimi de eski yönetimi gibi İP’i yedeğinden çıkarmamaya yanaşmıyor.

Kafalar karışık

Tabii çelişkiler de yok değil. Örneğin istifa eden isimlerden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ile Ankara Milletvekili Adnan Beker İP’in AK Parti ve MHP’yle ittifak yapmasından yana idi. Durmuş Yılmaz ile Bahadır Erdem de ‘CHP’yle yol yürümeye devam edelim” diyor idi. Enteresandır, iki cenahtan da istifalar geldi. İP’ten kopanların ikisi AK Parti ve MHP, ikisi CHP’yle ilerlemeyi temenni ediyor idi. Akşener ve ekibi ise ittifaktan kaçındığını savunuyor. Kanımca İP 31 Mart seçimlerinde yahut takiben ya tamamen dağılacak ya da ayakta kalıp yaralı bereli yol yürüyecek. Ezcümle İP yönetimi tabanı korumayı amaçlıyor. CHP’nin payandası, yedeği olmaktan kurtulmayı hedefliyor ama her defasında içeriden ve dışarıdan operasyon yiyor.”

Milli Bekâ Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hasan İlter de İP’te gerilimin dinmeyeceği belirterek, şunları dile getirdi: “İP proje partisidir, Amerika’nın güdümündedir. Bilindiği gibi 2015’te Conrad Otel’de toplantılar yapıldı. Bu toplantılara CHP ve HDP yöneticileri ile Meral Akşener katıldı. Bu toplantılarda ele alınan konular saklı tutuldu. Görüşülen maddeler, verilen sözler kamuoyuna duyurulmadı. Bu Conrad Otel toplantıları siyasi hayatımızda kırılmalara yol açabilir. Böylesi önemli toplantılarla alakalı detayların açıklanmaması sıkıntıya neden olabilir. Şu mutlak ki Akşener kıskaca alınmış durumda.

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Batağa saplanmış

Bir taraftan Amerika’nın bir taraftan İP’te bulunan Ülkücülerin kıskacında. Ne yapacağına karar veremiyor. Batağa saplanmış olup sağa sola savrulmaya devam ediyor. Ruh hâli fena. Bunu toplantılarda, grup konuşmalarında görmek mümkün. Proje partileri kendilerine verilen görevleri ifa edemezlerse yok olup giderler. Kuvvetle muhtemel İP’in de başına bu gelecek. Eğer milli ve manevi kahir ekseriyetin tavsiyelerine kulak verip Amerika güdümünden kurtulur, Cumhur İttifakı’na katılır, ülkenin istikbalini önemser noktaya gelirse bir müddet daha hayatta kalır. Aksi takdirde hemen dağılıp gider. Çünkü ileride partiler değil, ittifaklar olacak. Bu ittifaklar büyük bir grup ya da cenah konumuna gelecekler. Amerika’da olduğu gibi Demokratlar ve Cumhuriyetçiler gibi ikili yapılanmaya gidilecek. İP’ten kopuşlar devam edecek. Akşener’le yan yana olan Ülkücülerin kafalarında istifham var. Bu istifhamlar istifa getirecek.”