Yeşil mercimek ve ince bulgur ile yapılan bat yemeğini evinizde yapmak oldukça basit. Peki, bat yemeği nasıl yapılır? İşte bat yemeği tarifi...

Bat Yemeği nasıl yapılır?

Malzemeler

-1 su bardağı yeşil mercimek

-1 çay bardağı ince bulgur

-Kuru sağan

-Maydanoz

-Yeşil soğan

-1 yemek kaşığı domates salçası

-Limonsuyu, nar ekşisi, tuz,

Nasıl yapılır?

Öncelikle mercimekleri derin bir tencere de yumuşayana kadar haşlayın. Ocağın altını kapatınca ince bulgurları mercimeklerin üzerine dökün ve karıştırın. Mercimeği haşladığımızda kalan su bulgurun yumuşamasını sağlayacaktır. Soğanı ve tüm yeşillikleri ince ince doğrayın. Salçayı soğuk suyun içinde karıştırıp sıvı hale getirin. Yeşillikleri ve salçayı ekleyin. Daha sonra tuz, limon suyu,nar ekşisi,kırmızı biber ile tatlandırın. Bir miktar daha soğuk su ilave edin ve karıştırıyoruz. Afiyet olsun.

Kısa bilgiler

Diyette akşam yemeği kaç kalori olmalı?

Akşam öğünleri 600 kalori ile sınırlandırılmalı; yağsız bonfilenin yanına dilimlenmiş armut, ızgara tavuk dilimlerinin yanına ince bir dilim karpuz veya ızgara fileto balıkla bir kase çilek yiyebilirsiniz. Ayrıca çiğ sebzelerden hazırlanmış salata da tüketebilirsiniz.

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Malzemeler

2 su bardağı kalın bulgur

4, 5 su bardağı su

2 su bardağı + 3 yemek kaşığı un

4 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

3 yemek kaşığı tereyağı ( isteğe bağlı artırabilir ya da azaltabilirsiniz )

2 diş sarımsak

yoğurt

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

Öncelikle yıkadığımız bulguru tencereye alarak 4, 5 su bardağı suyu ve tuzunu ekleyerek kaynamaya bırakıyoruz. Pilav gibi pişip göz göz olunca pişip pişmediğine bakın eğer sertlik varsa tekrar sıcak su eklemesi yapabilirsiniz. Bulgur piştikten sonra sıcakken üzerine unu eleyerek iyice karıştırın ve soğumaya alın. Soğuduktan sonra 1-2 dk yoğurup istediğiniz şekli verebilirsiniz. Eğer şekil veremiyorsanız biraz daha un ilave edebilirsiniz. ( Şekil vermeden önce aldığınız parçayı avucunuzda sıkıca bastırıp bulgurların iyice sıkılaşmasını sağladıktan sonra şekil verirseniz daha iyi olur ). Bir yandan da tereyağını ayrı bir kapta dağlanana kadar kaynatılır. Sos için verilen malzemeler ocak üzerinde karıştırılarak hazırlanır. Sarımsaklı yogurdu da hazırlayıp ardından bulgurumuza şekil verdikten sonra geniş bir tencereye su ve yine 4 çay kaşığı tuz ilave ederek kaynamaya bırakın. Hazırladığınız bulgur köftelerini tek tek eliniz yardımıyla kaynayan suya bırakın. Köfteler haşlandıkça su yüzüne çıkacaklar. Su yüzüne hepsi çıktıktan sonra 6-7 dk daha öylece kaynatmaya devam edin. Haşlanan köfteleri kevgir yardımıyla kısım kısım çıkarıp servis tabağına alın. Üzerine öncelikle sarımsaklı yoğurdu sonra dağlanmış sıcak tereyağını gezdirin. Ardından da sosunu ekleyerek servis edin. Afiyet olsun.