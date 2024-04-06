BAT Sigara Grubu'na da zam geldi. Kent, Tekel, Pall Mall, Rothmans, Samsun ve Maltepe sigaraları zamlandı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha dev bir zam yapıldığını duyurdu. Buna göre, bu sigara grubuna yapılan zamla birlikte en ucuz sigaranın fiyatı 56 TL'ye, en pahalı sigaranın fiyatı ise 72 TL'ye yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte seçim sonrası zam dalgası devam ediyor.

Bugün (5 Nisan), British American Tobacco (BAT) sigara grubuna da 6 ile 8 TL arasında zam yapıldığı açıklandı. Yapılan zam sonrasında BAT grubuna ait en ucuz sigaranın fiyatı 60 TL seviyesine yükseldi.

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