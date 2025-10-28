Başvurular sona eriyor! T3 Vakfı’ndan öğrencilere burs desteği

T3 Vakfından yapılan açıklamaya göre, program, gençlerin akademik gelişimlerini desteklemek, teknolojiye ilgilerini güçlendirmek ve toplumsal sorumluluk bilincini pekiştirmek hedefiyle bu yıl da 6 kategoride uygulanacak.

​"Yükselen Yıldız", "Eğitim Desteği", "Eğitmen Mentör", "Sen Geleceksin", "T3 AI Lisans Araştırmacı" ve "Etik İletişim" burs programlarıyla farklı yaş gruplarına ve disiplinlere hitap ediliyor.

​İstanbul'da öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik Yükselen Yıldız Burs Programı kapsamında aylık 6 bin lira destek sağlanıyor. Türkiye'nin 81 ilinde ortaokuldan üniversiteye kadar geniş bir kitleye ulaşan Eğitim Desteği Burs Programı ile 3 bin 200 öğrenciye 10 ay boyunca 4 bin lira burs desteği verilecek.

​Eğitmen Mentör Burs Programı, Temel Bilimler, Mühendislik, PDR, Psikoloji, Sosyoloji ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinden 1100 bursiyere 12 ay boyunca aylık 6 bin lira destek sunuyor. Üniversite öğrencilerini toplumsal fayda projelerinde aktif rol almaya teşvik eden Sen Geleceksin Burs Programı kapsamında ise 10 ay boyunca aylık 6 bin lira burs imkanı sağlanıyor.

​Yapay zeka ve büyük dil modelleri üzerine araştırmalar yapan öğrenciler için oluşturulan T3 AI Lisans Araştırmacı Burs Programı, 6 ay boyunca aylık 7 bin lira destekle teknoloji alanında yenilikçi projelerin gelişimini teşvik ediyor. Medya, senaryo, kurgu, yazı ve sunum becerilerine odaklanan Etik İletişim Programı ise lisans ve lisansüstü öğrencilerine 10 ay boyunca aylık 6 bin lira burs fırsatı sunuyor.

T3 Vakfı bursiyerleri, aldıkları maddi desteğin yanı sıra Türkiye'nin önde gelen teknoloji ve sanayi şirketlerinde staj yapma imkanı bulacak.

​Burs programına başvurular, 30 Ekim'de sona erecek. Başvurular, "bursiyer.t3vakfi.org" adresinden yapılabilecek.