Basur tedavisinde de kullanılıyor: Çiriş otunun vücuda inanılmaz etkileri!
Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu birçok hastalığa karşı koruyan çiriş otu, birçok hastalığa şifa olabiliyor. Cilt sağlığına birebir etkisiyle bilinen çiriş otu, basur tedavisinde de kullanılıyor. Peki çiriş otu nelere iyi geliyor? İşte çiriş otunun inanılmaz faydaları...
Dağ pırasası, yabani pırasa, gülik, kirkiş otu ve çiviş olarak da bilinen çiriş otu, insan sağlığına inanılmaz faydalar sağlıyor. Uzmanlar, çiriş otunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve birçok hastalığa karşı vücuda kalkan olduğunu söylüyor. Basur tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılan çiriş otu, cilt sağlığını da koruyor.
Peki çiriş otu nelere iyi geliyor? İşte çiriş otunun vücuda inanılmaz etkileri...
- C vitamini bakımından oldukça zengin olmasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu birçok hastalığa karşı korur.
- İdrar yolu enfeksiyonlarında tedavi sürecinin hızlanmasına yardımcı olur.
- Basura karşı oldukça etkilidir. Basur tedavisinde kullanılır.
- Güçlü bir idrar söktürücüdür.
- Romatizmaya iyi gelir.
- Vücuttaki mikropları öldürür.
- Beyaz kan hücrelerinin artmasını sağlar.
- Ağrı kesici etkisi vardır.
- Egzema ve sivilce gibi cilt sorunlarına birebirdir.