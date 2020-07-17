  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Basur tedavisinde de kullanılıyor: Çiriş otunun vücuda inanılmaz etkileri!

Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu birçok hastalığa karşı koruyan çiriş otu, birçok hastalığa şifa olabiliyor. Cilt sağlığına birebir etkisiyle bilinen çiriş otu, basur tedavisinde de kullanılıyor. Peki çiriş otu nelere iyi geliyor? İşte çiriş otunun inanılmaz faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-07-17 04:17:00 -
Basur tedavisinde de kullanılıyor: Çiriş otunun vücuda inanılmaz etkileri!

Dağ pırasası, yabani pırasa, gülik, kirkiş otu ve çiviş olarak da bilinen çiriş otu, insan sağlığına inanılmaz faydalar sağlıyor. Uzmanlar, çiriş otunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve birçok hastalığa karşı vücuda kalkan olduğunu söylüyor. Basur tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılan çiriş otu, cilt sağlığını da koruyor.

Peki çiriş otu nelere iyi geliyor? İşte çiriş otunun vücuda inanılmaz etkileri...

- C vitamini bakımından oldukça zengin olmasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu birçok hastalığa karşı korur.

- İdrar yolu enfeksiyonlarında tedavi sürecinin hızlanmasına yardımcı olur.

- Basura karşı oldukça etkilidir. Basur tedavisinde kullanılır.

- Güçlü bir idrar söktürücüdür.

- Romatizmaya iyi gelir.

- Vücuttaki mikropları öldürür.

- Beyaz kan hücrelerinin artmasını sağlar.

- Ağrı kesici etkisi vardır.

- Egzema ve sivilce gibi cilt sorunlarına birebirdir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı