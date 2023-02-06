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Gündem Başsavcılıktan deprem dezenformasyonuna soruşturma
Gündem

Başsavcılıktan deprem dezenformasyonuna soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen deprem ile ilgili, çarpıtılmış gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saiki ile yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlar ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 12:16:00 -
Başsavcılıktan deprem dezenformasyonuna soruşturma

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren deprem ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından, yanlış veya doğruluğu bulunmayan çarpıtılmış gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saiki ile yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlar ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma dahilinde Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından şüphelilerin tespit edildiği öğrenildi.

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Yorumlar

Kaos Projeleri

Bizim İşbirlikçiler, "Köy yanar, Deli saçını tarar" misali.

Mikail

Akıllı olsunlar 99 da devlet yokdu nerdeyse bir haftada gölcüge ulasıldı yardımlar organize edilemedi yardımlar maaş olarak dağıtıldı..... şimdi bakanlar saatinde orda Başkanda yardımlar hakeza her kim şahsiyetsizlik yapıyor sa hiç hoş görülmemeli hakkıyla cezalandırmak gerekir....
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