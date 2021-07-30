Başsavcılıktan Ankara'daki yangının çıkış sebebine dair açıklama!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlı 58'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında meydana gelen yangın ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Polatlı 58'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında meydana gelen yangın ile ilgili yasal süreç devam ediyor. Daha önce de benzer eylemlerde bulunduğu anlaşılan şüpheli hakkında terör örgütü bağlantısı olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilememiştir." denildi.