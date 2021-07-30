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Gündem Başsavcılıktan Ankara'daki yangının çıkış sebebine dair açıklama!
Gündem

Başsavcılıktan Ankara'daki yangının çıkış sebebine dair açıklama!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen yangının çıkış sebebine dair açıklama yaptı. Açıklamada, "Terör örgütü bağlantısı olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilememiştir." denildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 10:56:00 - 2021-07-30 11:26:00
Başsavcılıktan Ankara'daki yangının çıkış sebebine dair açıklama!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlı 58'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında meydana gelen yangın ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Polatlı 58'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında meydana gelen yangın ile ilgili yasal süreç devam ediyor. Daha önce de benzer eylemlerde bulunduğu anlaşılan şüpheli hakkında terör örgütü bağlantısı olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilememiştir." denildi.

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Yorumlar

ccc

Ağaçlara zarar vermek terör suçudur.
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Hikmet

Ateşin çocuk ları oradan geçerken kuru otlar ateş almış olabilir terör örgütünün bir suçu yok. Yazıklar olsun
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