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Başsavcılıktan Adnan Oktar kararı! Bir ay erteleme istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan kaçak yapılarının yıkılması yönünde verilen karar için bir ay erteleme istedi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 18:00
Başsavcılıktan Adnan Oktar kararı! Bir ay erteleme istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,Adnan Oktar'ın Kandilli'deki kaçak yapıları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan yıkım kararının "tespit ve tasnif işlemlerinin" devam ettiğini belirterek yıkım kararının bir ay ertelenmesini istedi.

Geçtiğimiz ay gözaltına alınarak tutuklanan Adnan Oktar'ın Üsküdar Kandilli'deki kaçak yapıları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yıkım kararı çıkmıştı. İBB Encümeni tarafından, Kandilli'deki 23 kaçak yapının yıkılması yönünde alınan kararın yanı sıra, imara aykırı faaliyet nedeniyle de tapunun kayıtlı olduğu kişilere de para cezası kesmişti.

Belediye yıkım kararının uygulanması için villa ve diğer yapıların devredildiği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) yazı yazdı.

1 AY ERTELEME İSTENDİ

Belediyeden kaçak yapıların yıkımı için hazırlık yapılırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca belediyeye bir yazı gönderilerek yıkımın ertelenmesi istendi. Başsavcılıkça yazılan yazıda "tespit ve tasnif işlemlerinin" devam ettiği kaydedilerek yıkım kararının bir ay ertelenmesi istendi.

Şüpheli Adnan Oktar'ın yaptığı örgüt yapılanmasına yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtilen savcılık yazısında; "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan bildirimde, imar mevzuatına aykırı bu yer için 01 Eylül 2018 tarihine kadar yıkım kararı verilmiş olduğu belirtilmiş olup, bu süreye kadar tespit ve tasnif işlemlerinin ikmalinin mümkün olmadığı belirtilmiş olması nedeniyle, şüphelinin kullanımında bulunan M. Avni Cüre adına tapuda kayıtlı 179 pafta 928 ada 3 ve 55 parsellere ilişkin kaçak nitelikli yapıların yıkımının binadaki suç örgütüne ait eşya ve diğer kıymetlerin tespit ve tasnif işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla bir ay ertelenmesi hususunda gereği rica olunur."

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 18:00
  1. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Adnan Oktar
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  4. Kandilli

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