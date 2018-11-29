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Başsavcı'dan FETÖ'ye ilişkin çok önemli açıklama: 300 asker tespit edildi

FETÖ’nün ‘Ardışık Arama Sistemi’ ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinde 300 askeri şahsın tespit edildiğini açıklayan Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, şu ana kadar çeşitli rütbelerde 90 kişi hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

29 Kasım 2018 Perşembe 23:48
Başsavcı'dan FETÖ'ye ilişkin çok önemli açıklama: 300 asker tespit edildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonların devam ettiğini belirten Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, çeşitli rütbelerde 300 kişinin tespit edildiğini ve bunların 90’ı hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

'Yaklaşık tespit ettiğimiz 300 askeri şahıs var'

Ardışık arama ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Ayaz, “Yaklaşık tespit ettiğimiz 300 askeri şahıs var. Operasyonlarımız devam ediyor. Çok böyle dillendirmiyoruz ama yaklaşık iki haftada bir, üç haftada bir 8-10 kişi alıyoruz. Şu anda zannediyorum 90 civarında ardışık aramalardan tespit edilen askeri şahıs var çeşitli rütbelerde. İşlemi yapılan 90 kişi var. Toplam 300. Yani 210 kişi ile ilgili belki işlem yapılacak hala" diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 23:48
  1. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Mehmet Ayaz
  3. fetö
  4. ardışık arama sistemi

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