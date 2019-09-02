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Başsavcı Yurdagül’den yeni adli yıl mesajı

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, “Adalet teşkilatı olarak, yeni adli yılda da en büyük hedefimiz; adalet hizmetinin etkin, verimli, hızlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi olacaktır” dedi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:44
Başsavcı Yurdagül’den yeni adli yıl mesajı

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, “Adalet teşkilatı olarak, yeni adli yılda da en büyük hedefimiz; adalet hizmetinin etkin, verimli, hızlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi olacaktır” dedi.


2019-2020 Adli Yılı’nın açılışı nedeniyle Atatürk Parkı’nda tören düzenlendi. Yargı mensupları, adliye çalışanları ve avukatların katıldığı törende, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Adli yıl açılış etkinlikleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Başsavcı Yurdagül ve Komisyon Başkanı Çolak’ın ev sahipliğinde Adana Adliyesi’nde devam etti. Adli tatilin ardından yeni bir heyecanla bir araya gelen hakimler, savcılar, avukatlar ve adalet personeli, yeni adli yıla başlarken birbirlerine başarı dileklerini sundular.


Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, adli yıl açılışı nedeniyle yayımladığı mesajında, ülkeye ve Adana’ya yakışır adalet hizmetinin sunulması, vatandaşın adalete erişiminin kolay bir şekilde sağlanması adına büyük özveriyle çalışan fedakâr yargı mensupları ve adalet personeli için bugünden itibaren yeni bir çalışma döneminin başladığını ifade etti.


Yargı mensuplarının, karşılaşabileceği zorluklar karşısında yılmadan, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeden tarafsız bir şekilde çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Yurdagül, “Yeni dönemde hayata geçirilecek ‘Yargı Reformu Strateji Belgesi’ ile inanıyoruz ki; temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesi daha da güçlenecek, adalete güven artarak devam edecektir. Adalet hizmetlerinde çıtayı yükselten bu reformlar hayata geçirilirken, uygulamada yine en büyük görev yargı mensupları ve adalet personeline düşecektir” dedi.


Yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulunan Yurdagül, mesajını şu sözlerle tamamladı:


“Toplumun adalete olan inancını sağlamak ve bunu ayakta tutmak adalet teşkilatının temel görevidir. Adalet teşkilatı olarak, yeni adli yılda da en büyük hedefimiz; adalet hizmetinin etkin, verimli, hızlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi olacaktır. Adalet teşkilatımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumun tüm kesiminin adalet beklentisini adil, tarafsız, bağımsız, etkili ve süratli bir biçimde yerine getirmek amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin özverili çalışmalarına devam edecektir. Bu vesileyle; 2019-2020 Adli Yılı’nın ülkemiz, Adanamız ve aziz milletimiz başta olmak üzere, adaletin tesisi için çalışan hakim, savcı ve avukatlar ile tüm yargı çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:44
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