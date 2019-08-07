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Başsavcı Kılıç: “Diyaloğu önemsiyorum”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO Yönetimi, Mersin’in Tarsus İlçe Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparken Hakimler ve Savcılar Kurulu2019 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mehmet Sabri Kılıç’a, “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:04
Başsavcı Kılıç: “Diyaloğu önemsiyorum”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO Yönetimi, Mersin’in Tarsus İlçe Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparken Hakimler ve Savcılar Kurulu2019 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mehmet Sabri Kılıç’a, “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.


Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve beraberindeki Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, Yönetim Kurulu Üyeleri Oğuzhan Serinkaya, Ayhan Çakır, Fahri Eldemir, Zafer Dilmen,Erkan Malkoç, Kerem Tüfekçi ile TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı ve Batı Karadeniz Temsilcisi Ümit Bener Ayla, geçtiğimiz günlerde Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mehmet Sabri Kılıç’ı makamında ziyaret ederek, “hayırlı olsun” dileklerini iletti. Başkan Murzioğlu, yeni görevinde başarılar dilediği Kılıç’a Oda ve Samsun’un genel ekonomik yapısı hakkında bilgi verdi.



Kılıç: “Diyaloğu önemsiyorum”


Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ise Karadeniz’in incisi ve Milli Mücadele’nin ilk adımının atıldığı Samsun’da göreve başlamanın verdiği mutluluk ve heyecanı içinde olduğunu söyledi. Samsun’da görev yaptığı sürece adalet hizmetini en üst düzeyde gerçekleştirmeye gayret göstereceklerini belirten Kılıç, “Sizler şehrin üreten, istihdam sağlayan, ülkenin gelişmesine katkı veren dinamiklerisiniz. Görev yaptığım yerlerde, her zaman iş dünyası ile yakın ilişkiler içinde olmaya özen gösterdim. Diyaloğu çok önemsiyorum. Beni bir kardeşiniz olarak görün, artık ben de Samsunluyum.Samsunla ilgili üzerimize düşen bir görev varsa da yapmaya hazırım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:04
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