  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Başrolde ‘yumruk havaya’ diyen Rezidans Kraliçesi! Şehide ‘şehit’ diyemeyenler ile CHP dayanışması
Siyaset

Başrolde ‘yumruk havaya’ diyen Rezidans Kraliçesi! Şehide ‘şehit’ diyemeyenler ile CHP dayanışması

Basın İlan Kurumu, bugüne dek onlarca rezillikle gündeme gelen BirGün’e ceza kesti. CHP, şehitlerimize ‘şehit’ bile diyemeyen gazeteye sahip çıktı. “Rezidans Kraliçesi” Gamze Akkuş İlgezdi, BirGün için “dayanışma” çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 14:21:00 -
Başrolde ‘yumruk havaya’ diyen Rezidans Kraliçesi! Şehide ‘şehit’ diyemeyenler ile CHP dayanışması

 yeniakit.com.tr 

Kağıt israfından başka bir şeye yaramayan BirGün isimli sözde gazete, bugüne dek onlarca kez dini ve milli değerlerimize karşı gelen skandal yayınlara imza attı. Terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele yürütürken şehit düşen askerlerimize “şehit” bile diyemeyen BirGün, aynı zamanda halkı kin ve nefrete teşvik eden provokatif yayınlara da imza attı. Alevi bir Mehmetçik’in şehit düşmesi sonrası devletin, asker Alevi olduğu için cenazeye katılmadığı yalanını ortaya atarak hassas noktaları taşıyan ve devlete alenen iftira atan BirGün, yalan haberleri yüzünden sonunda ceza yedi.

Basın İlan Kurumu, BirGün’e ilan cezası verdi.

CHP sahip çıktı

BirGün’ün aldığı cezanın ardından CHP, bugüne dek bir kez bile milletin yanında yer almamış olan gazeteye sahip çıktı. CHP’li Rezidans Kraliçesi Gamze Akkuş İlgezdi, BirGün için halkı sözde dayanışmaya çağırdı. BirGün’e ilan veren İlgezdi, “Uygar bir toplumun vazgeçilmezi olan basın özgürlüğüne ve yurttaşların haber alma hakkına sahip çıkmak için Halkın Gazetesi BirGün'ü destekliyoruz” ifadesini kullandı.

Gürsel Tekin’in sözleri akıllara geldi

İlgezdi’nin sözleri, akıllara CHP’li Gürsel Tekin’in gazetelere yönelik tehdidini getirdi. CHP’nin FETÖ’cü gazetelere sahip çıkmak için, “Özgür Basın Susturulamaz” yaygarası kopardığı günlerde Gürsel Tekin, “Biz iktidara geldiğimizde, bize destek vermeyen gazetelerin tümüne el koyacağız” demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tam 4 saat… İsmail Küçükkaya’nın rezilliği ortaya çıktı
Gündem

Tam 4 saat… İsmail Küçükkaya’nın rezilliği ortaya çıktı

ABD beslemeli FOX TV’nin sunucusu İsmail Küçükkaya fena yakalandı. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan ve bir kadınla gayrimeşru yaşadığı ön..
Hiçbiri bunu beklemiyordu... Plan tıkırında işliyor! Türkiye tarih yazdı
Gündem

Hiçbiri bunu beklemiyordu... Plan tıkırında işliyor! Türkiye tarih yazdı

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin her aşamasında parmakla gösterilen ülke olan Türkiye, aşılamada da öncü oldu. Aşılama takvimi tıkır tıkır..
Tacizi örtbas eden FETÖ okulunun müdürü gözaltına alındı
Dünya

Tacizi örtbas eden FETÖ okulunun müdürü gözaltına alındı

ABD'nin Florida eyaletinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait sözleşmeli okulun müdürü, taciz olayını örtbas ettiği için gözaltına alındı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay