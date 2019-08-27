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Başpehlivan babanın basketçi oğlunun hedefi NBA

- Kırkpınar'ın başpehlivanlarından Recep Kara'nın basketbolcu oğlu Emin Kara, 13 yaşında olmasına rağmen 2,05 metre boyuyla öne çıkıyor- Genç basketbolcunun hedefi NBA'de oynamak

27 Ağustos 2019 Salı 13:27
Başpehlivan babanın basketçi oğlunun hedefi NBA


EDİRNE (AA) - Yağlı güreşin önde gelen pehlivanlarından, Kırkpınar'da 2004, 2007, 2008 ve 2016'nın başpehlivanı Ordulu Recep Kara'nın 13 yaşındaki basketbolcu oğlu Emin Kara, babasının güreşte elde ettiği başarıları basketbolda yaşayarak NBA'ye gitmeyi hedefliyor.

Spordaki azim ve başarısını babasından alan Emin Kara, spor kariyerini Anadolu Efes'in genç takımında sürdürüyor. 2,05 metre boyuyla ve fiziki yapısıyla yaşıtlarından bir hayli önde bulunan Emin Kara, dört yıl önce baba sporu olan güreşi bırakıp basketbolu seçti.

Edirne'de düzenlenen 2. Balkan Basketbol Turnuvası katılan ve burada gazetecilere açıklamada bulunan Emin, basketbol oynamayı çok sevdiğini ifade ederek, "Çünkü hem fiziğime elverişli bir spor hem de babamdan gelen bir şevkle spor yapmayı çok seviyorum. 4 sene öncesine kadar ben de babam gibi güreşiyordum. Basketbola başladıktan sonra ikisini aynı anda yürütebilir miyim diye düşünüyordum. Bir karar vermek zorundaydım. Ben de basketbolu seçtim." diye konuştu.

Gelecek vadeden basketbolcu Emin Kara, hedefinin ilk önce Anadolu Efes A Takımı'nda daha sonra ise NBA'de oynamak olduğunu dile getirdi.

Başarılı olmak için güreşçi babası Recep Kara'yla da özel olarak güç antrenmanı yaptığını belirten Emin Kara, şunları kaydetti:

"Şu anda boyum 2,05 metre ve uzamaya devam ediyorum. 2,15 metre civarında olmak istiyorum. Hedefim öncelikle Anadolu Efes A Takımı'nda oynamak, onları şampiyon yapmak, Allah izin verirse ondan sonra da NBA'ye gitmek. Çok kilo verdim, çok çalıştım. İki sene öncesine kadar böyle değildim. Efes'e gelmek beni çok motive etti. Antrenörlerim olsun, hocalarım olsun beni çok motive ettiler. Arkadaşlarım da bana çok destek verdiler. Babamla sertliğimi arttırmak için birlikte çalışıyoruz. Hafta sonları güreşiyoruz. Güreşi de seviyorum ve yapmayı da biliyorum. Babamın güreşte yaşadığı şampiyonlukları bende basketbolda yaşamak istiyorum."


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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:27
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Emin Kara
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  5. hedef
  6. NBA

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