Başparmağınıza üflediğinizde vücudunuzda olabilecek etki şaşırtıcı: Duyan şaştı kaldı! Yok artık dedirtti

Ayrıca, stres rahatlaması ve diğer nahoş hisler için faydalı olabilir. Vücudun belirli bölümlerini uyarmak, yorgunluk, kıllanma ve ağrı gibi çeşitli sağlık sorunlarına yardımcı olabilir.

İşte size pratikte bazı ilginç ve neredeyse “anormal” ipuçları.

Boğaz ağrısı azaltmak

Çay, boğaz ağrısına yardımcı olabilecek dinlendirici ve lezzetli bir doğal ilaçtır. Ancak bunun için başka bir kolay yol var! Eğer boğazınızdaki kaşıntı hissederseniz sadece KULAĞINIZI çizmeyin! Doğru! Kulakta boğazla doğrudan bağlı olan kaslar ve sinirler vardır.

Enjeksiyon korkusu ortadan kaldırmak

İğne veya doktora görünmek gibi vücudunuzun üstesinden gelme korkusunu hissetmeden hemen önce biraz öksürün.

Kendini rahatlat

Gerginlik ve stresi azaltmak istiyorsanız, sadece nefesini tutmalısınız. Veya yüzünüzü buz gibi suyla yıkamayı deneyebilirsiniz.

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Baş ağrınızın gitmesine yardım edin

Ağrı kesici içme pozisyonundaysanız veya onları durdurmaya karar vermişseniz – başparmakla işaret parmağı arasındaki bölgeye 5 dakika masaj yapın. Bunun nedeni, kafaya doğru kan akışını artıran ve böylece tekme attığı baş ağrısını azaltan sinirlerden kaynaklanmaktadır.

Sinirleri sakinleştir

Baş parmağınızı şişirmek, bağırsaktaki endişeyi gidermeye yardımcı olur ve ayrıca “iğneler üzerinde oturmak” istiyorsanız, sinirlerinizi sakinleştirin.

Tıkalı burun iyileşmek

Dili ağzınızın çatısına doğru bastırın. Ayrıca kaşlarınızı işaret parmaklarınızla itin. Bunu 5 dakika boyunca yap.

Yanan cildinizi iyileştirin parmaklarınızın uçlarını kullanarak cildinizdeki yanma ağrısına hafifçe dokunun ve masaj yapın. sifalitarifler'de bu yöntemi uygularsanız izler de daha az görünür olacaktır ifadelerine yer verildi.