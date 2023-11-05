Başparmağınıza üflediğinizde vücudunuzda olabilecek etki şaşırtıcı: Duyan şaştı kaldı! Yok artık dedirtti
Bilim son zamanlarda vücudun mucizevi bir şekilde kendini iyileştirebildiğini ispatladı. Bu, doktorları bile şaşırtacak oldukça karmaşık ve sofistike bir kişisel bakım sistemi. Eski ayurveda ve Çin teknikleri, her zaman vücudun bazı kısımlarının ve uyarıcılarının, belirli vücut kısımlarındaki ağrıyı azaltmada yardımcı olabileceğine inanmıştır.
Ayrıca, stres rahatlaması ve diğer nahoş hisler için faydalı olabilir. Vücudun belirli bölümlerini uyarmak, yorgunluk, kıllanma ve ağrı gibi çeşitli sağlık sorunlarına yardımcı olabilir.
İşte size pratikte bazı ilginç ve neredeyse “anormal” ipuçları.
Boğaz ağrısı azaltmak
Çay, boğaz ağrısına yardımcı olabilecek dinlendirici ve lezzetli bir doğal ilaçtır. Ancak bunun için başka bir kolay yol var! Eğer boğazınızdaki kaşıntı hissederseniz sadece KULAĞINIZI çizmeyin! Doğru! Kulakta boğazla doğrudan bağlı olan kaslar ve sinirler vardır.
Enjeksiyon korkusu ortadan kaldırmak
İğne veya doktora görünmek gibi vücudunuzun üstesinden gelme korkusunu hissetmeden hemen önce biraz öksürün.
Kendini rahatlat
Gerginlik ve stresi azaltmak istiyorsanız, sadece nefesini tutmalısınız. Veya yüzünüzü buz gibi suyla yıkamayı deneyebilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Baş ağrınızın gitmesine yardım edin
Ağrı kesici içme pozisyonundaysanız veya onları durdurmaya karar vermişseniz – başparmakla işaret parmağı arasındaki bölgeye 5 dakika masaj yapın. Bunun nedeni, kafaya doğru kan akışını artıran ve böylece tekme attığı baş ağrısını azaltan sinirlerden kaynaklanmaktadır.
Sinirleri sakinleştir
Baş parmağınızı şişirmek, bağırsaktaki endişeyi gidermeye yardımcı olur ve ayrıca “iğneler üzerinde oturmak” istiyorsanız, sinirlerinizi sakinleştirin.
Tıkalı burun iyileşmek
Dili ağzınızın çatısına doğru bastırın. Ayrıca kaşlarınızı işaret parmaklarınızla itin. Bunu 5 dakika boyunca yap.
Yanan cildinizi iyileştirin parmaklarınızın uçlarını kullanarak cildinizdeki yanma ağrısına hafifçe dokunun ve masaj yapın. sifalitarifler'de bu yöntemi uygularsanız izler de daha az görünür olacaktır ifadelerine yer verildi.
Kadın - Aile
Odadan sigara kokusu nasıl çıkar? Sigaraya veda bile edemeyenler! Evde sigara kokusunu yok edecek her şey
Kadın - Aile
Soğan mucizesi: Aslında böyle tüketilmesi gerekiyormuş! Aman dikkat: Meğer Yıllardır yerken hata yapıyormuşuz
Kadın - Aile
Canan Karatay tüm zamanların en iyi ilacını açıkladı: çok sayıda fayda! Tam bir hastalıksavar, ömür uzatan tavsiye!
Kadın - Aile
Çinlilerin genç kalmak için kullandığı 6 yağ: Kesin olan şu ki büyük fark ediyor! Gerçek hiç bilindiği gibi değil