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Gündem Başörtüye düşman, tecavüzcülere dost!
Gündem

Başörtüye düşman, tecavüzcülere dost!

15 Temmuz'un ardından OHAL kapsamında terör örgütlerinin medya organlarının kapatılmasından rahatsız olan solcu komünistlerin oluşturduğu insiyatifin başını çeken ve başörtüsü karşıtlığıyla bilinen eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen, idam cezası hakkında rezil bir çıkışta bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 18:54:00 -
Başörtüye düşman, tecavüzcülere dost!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'un ardından OHAL kapsamında terör örgütlerinin medya organlarının kapatılmasından rahatsızlık duyan solcu komünist isimlerin oluşturduğu insiyatifin başını çeken eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen, idam cezası hakkında rezil bir çıkış yaptı.

Başörtülülerin eğitim hakkını gasp eden yargıç, konu tecavüzcüler olunca kediye döndü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin idam cezasının geri gelmesiyle ilgili ifadeleri hakkında konuşan Türmen, bunun Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler sebebiyle çok zor olduğunu ileri sürdü.

İdam cezasının geri gelmesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi'nden çekilmek zorunda kalınacağını savunan Türmen, tecavüzcülerin yanında yer alarak bunun bedelinin ağır olacağını iddia etti.

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Yorumlar

Ulvi

Adamın söylediğinin doğru olduğunu AB´nin eline bir koz daha vereceğini,hele şimdi yedi düvelle savaşırken başa şu an için gereksiz yeni bir dert sarmanın ahmaklık olduğunu bile bile bunu haber yapmak normalmi?Tabiki değil..
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Adanalı

Çin çarpmış gibi tipi.
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