Başörtüsüyle ilgili skandal sözler! Haddini bil Bülo

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, AK Parti'nin, başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifi, Genel Kurul’a getirmeme kararı aldığını iddia etti. Başörtüsünün gerginliği ve kutuplaşmayı körüklediğini ima ederek büyük bir edepsizliğe de imza atan Aydemir, maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Depremden sonra ülkenin gündemi ve öncelikleriyle birlikte siyasetin gündemi de değişti. Seçime üç aydan az bir zaman kalmışken, gerginliği ve kutuplaşmayı körükleyen bazı yaklaşımlardan da imtina ediliyor. Bunlardan biri de başörtüsü meselesi…

AK Parti grubunda yapılan değerlendirmede başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifin, Genel Kurul’a getirilmemesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, TBMM gündemine getirilecek öncelikli konular belirlenirken, başörtüsü meselesi kapsam dışında bırakıldı. Bu süreçte, yeni bir gerginliğe ve kutuplaşmaya yol açacak bu düzenlemede AK Parti ısrarcı olmayacak."



ÖNE ÇIKAN VİDEO