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Medya Başörtüsünü çıkarıp atan Elif Çakır'dan yeni edepsizlik! Rezalet ki ne rezalet
Medya

Başörtüsünü çıkarıp atan Elif Çakır'dan yeni edepsizlik! Rezalet ki ne rezalet

Yeniakit Publisher
2023-04-07 10:34:00 - 2023-04-07 13:55:34
Başörtüsünü çıkarıp atan Elif Çakır'dan yeni edepsizlik! Rezalet ki ne rezalet

Daha dün denilebilecek yakın bir zamana kadar, AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ın bütün politikalarını ayakta alkışlayan, ancak Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinde yazmaya başladıktan sonra hem başörtüsünü atan, hem de zihniyetini değiştiren Elif Çakır, yeni bir skandala imza attı.

 

Daha dün denilebilecek yakın bir zamana kadar, AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ın bütün politikalarını ayakta alkışlayan, ancak Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinde yazmaya başladıktan sonra hem başörtüsünü atan, hem de zihniyetini değiştiren Elif Çakır, yeni bir skandala imza attı. Müslümanların hassasiyet gösterdiği bir konuda bile gevşek gevşek ifadeler kullanmaktan çekinmeyip aklı sıra dalga geçen Çakır, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti: 

"Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yıllık devr-i iktidarında girdiği her seçimde kendisine bir “beka” konusu buldu. Bu bazen emperyalizme karşı bazen FETÖ’ye karşı hatta bazen muhalefete karşı “beka” mücadelesi oldu.

Ülkemizi kıskananlarla mücadele etmek için oy istedi, dış güçlerle mücadele etmek için oy istedi, faiz lobisiyle mücadele etmek için oy istedi, yedi düvele karşı mücadele etmek için oy istedi…

Seçmenlerine, her seçimin “ülke için kader seçimi” olduğunu söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

21 yıldır “verin” diyor, “Verin şu kardeşinize yetkiyi, verin ki inşallah bütün bu sorunları çözsün…”

Erdoğan bu seçimde de “beka”yı seccadede bulmuşa benziyor."

 

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Yorumlar

Gözünün önüne bakmayan adayın yarın başka birşeye basarsa ne diyeceksin?

Bu ne şimdi?...senin desteklediğin aday seccadeye basacak... 

Dökümcü

Helal olsun reise kendi agzınla yazıyorsun yedi düvele karşı zillet itfifakına karşı sende onun içindesin göstermelik müslüman Rabbim bizleri korusun şerrinizdenhani mesçidi aksaya savunan kim var Reisten başka türkiyeden satılmış kalem
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