Başörtüsünü çıkaran Elif Çakır'dan Erdoğan'a iğrenç sözler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Allah'ın emirlerinden sapmadıkları, bundan sonra da sapmayacakları" yönündeki beyanını istismar edenler kervanına başörtüsünü çıkaran Elif Çakır da katıldı. Asıl istismarcı kendisi olmasına rağmen, Erdoğan'ın dini istismar ettiğini ileri süren Çakır, Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni Karar'daki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Her miting konuşmasında Millet İttifakı’nı “Kandil” üzerinden hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’da “Onlar emri Kandil’den alıyor, biz Allah’tan emir alıyoruz. Dini, bayrağı, ezanı olmayanlar Bay Kemal’i destekliyor” dedi.

Erdoğan’ın bu sözlerini duyduğumda kulaklarıma inanamadım! Erdoğan’ın dili sürçmüş değil, eğer öyle olsaydı sonrasında bu sözünü tevil eder miydi, ederdi, özür diler miydi dilerdi, hata yaptığını söyler miydi, söylerdi.

Bunların hiçbirini yapmadı.

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(...) Erdoğan’ın “Allah’tan emir alma” sözü dinin siyasete alet edilmesinin bugüne kadar emsali görülmemiş en aşırı örneğidir.

(...) Erdoğan için şu an en önemli şey Kılıçdaroğlu’na yenilmemek. Bu yüzden söylemlerinde sınır tanımıyor. Propaganda makinasını bütün gücüyle çeviriyor, din, kutsal aklına ne gelirse!

Seçmenlerini hatta tutabilmek, daha fazla seçmen kaybı yaşamamak için her şeyi söylüyor.

(...) Erdoğan Allah’tan korkmalı, din istismarını bırakmalıdır."