Başörtüsü yasağının gölgesinde kritik zirve! Bakan Fidan’ı Aliyev karşıladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Azerbaycan’da yaşanan başörtüsü yasağına tepkiler sürerken, İçişleri Bakanı Fidan Bakü’de kritik bir zirveye iştirak etti. CICA 7. Zirvesi’nin açılışına katılan Fidan’ı, Aliyev karşıladı. Zirve öncesi katılımcılar, aile fotoğrafı çektirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya’da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7. Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye dün akşam saatlerinde gelmişti. Temaslarına başlayan Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ev sahipliğinde düzenlenen Asya’da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7. Zirvesi’nin açılışına katıldı. Fidan, Bakü Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından karşılandı. Zirveye Fidan’ın yanı sıra üye ülkelerden devlet başkanları ve üst düzey yetkililer de katıldı. Zirve öncesi katılımcılar, aile fotoğrafı için bir araya geldiler.