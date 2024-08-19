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Siyaset Başörtüsü nedeniyle Erbaş'a saldıran CHP’li, başörtülü yöneticiyle poz verdi
Siyaset

Başörtüsü nedeniyle Erbaş'a saldıran CHP’li, başörtülü yöneticiyle poz verdi

Yeniakit Publisher
2024-08-19 15:34:00 -
Başörtüsü nedeniyle Erbaş'a saldıran CHP’li, başörtülü yöneticiyle poz verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın tesettür ayetlerini hatırlatması üzerine, “Saçmalık, hadsizlik” gibi skandal sözlerle saldıran CHP Sözcüsü Deniz Yücel, şimdi CHP’nin tesettürlü yöneticisi Sevgi Kılıç’la yan yana poz verdi.

 yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.

Kılıç ile yan yana

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partinin “vitrin mankeni” Sevgi Kılıç ile yan yana poz verdi. Görüntü kısa sürede gündem oldu.


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Tesettür ayetlerinden rahatsız oldu

Zira Deniz Yücel, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın tesettür ile ilgili hutbesini eleştirmişti. Yücel, Erbaş’ın okuduğu Cuma hutbeden bahisle, “Kadınların yüz, el ve ayakları hariç örtünmesi gerektiğini, kadınların gençlerin erken yaşta evlenmesi gerektiğine’ dair bir şeyler saçmalamış” demişti. Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasında ise Müslüman kadın ve erkeklerin davranışları ve kıyafeti hususunda Kur’an-ı Kerim’in Ahzab Suresi (59) ve Nur Suresi (30-31) ayetlerinin ve Hazreti Muhammed’in konuyla ilgili hadislerinin açıkça ortaya konulduğu ifade edilmişti.

Komedi partisi!..

CHP’nin mütedeyyinlerden de oy alabilmek için partiye soktuğu birkaç başörtülüyü ön plana çıkarma çabasına rağmen, partinin yüz yıllık ideolojisini gözler önüne seren tesettür karşıtı sözler, CHP’nin alışık olduğumuz çelişkili siyasetini yine ortaya koydu.

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