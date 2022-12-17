  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başörtüsü düşmanı Türkan Saylan'ın mirası ADD'den skandal kaos tehdidi!
Gündem

Başörtüsü düşmanı Türkan Saylan'ın mirası ADD'den skandal kaos tehdidi!

Başörtüsüne anayasal güvence getiren düzenlemeden rahatsız olan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) muhalefet partilerine görüşmelere katılmaması çağrısında bulunarak kaos tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 01:06:00 -
Başörtüsü düşmanı Türkan Saylan'ın mirası ADD'den skandal kaos tehdidi!

Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak düzenlemeden rahatsız olan Atatürkçü Düşünce Derneği, muhalefet partilerine çağrıda bulunarak Anayasa değişikliği görüşmelerine katılmama çağrısında bulundu. ADD'den yapılan açıklamada, "Bu teklif kabul edilip yürürlüğe girmesi durumunda, büyük bir kaosa yol açacaktır. Ulusal bütünlüğümüzü ve iç barışımızı zedeleyecektir." şeklinde ifadelere yer verildi.

Başörtüsü serbestisi ve ailenin korunmasını içeren iki maddelik Anayasa değişikliği teklifinin ocak ayında Anayasa Komisyonu’na, şubatta ise TBMM Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor. Atatürkçü Düşünce Derneği de söz konusu Anayasa değişikliği teklifi hakkında tepki çeken bir açıklama yaptı.

ADD'den yapılan yazılı açıklamada, "TBMM’de görev yapan muhalefet partilerine çağrımızdır" denilerek şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere AKP, TBMM grubunun tüm milletvekillerinin imzası ile verdiği Anayasa değişikliği önerisi meclis gündemindedir. Öneri incelendiğinde, “başörtüsüne özgürlük” görünümü altında bambaşka kurallar, 100 yıldır dış ve iç olumsuz güçlerin Laik Cumhuriyetimizi bir Din Devletine dönüştürme gayretlerine destek olabilecek tehlikeler içerdiği görülmektedir.

"Bu teklif kaosa yol açacak"

Kabul edilip yürürlüğe girmesi durumunda, büyük bir kaosa yol açacaktır bu teklif. Ulusal bütünlüğümüzü ve iç barışımızı zedeleyecektir. Devletimizin laik niteliğini, Anayasamızın tek eşlilik kuralını, devrim yasalarını, devrim yasalarını koruma altına alan Anayasamızın 174. maddesini işlevsiz bırakacak, yok hükmüne düşürecektir.

"Görüşmelere katılmamaya davet ediyoruz"

Her biri Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalacağına, Anayasaya sadakatten ayrılmayacağına namus ve şerefi üzerine ant içmiş sayın milletvekillerinin böyle vahim bir yanlışa izin vereceklerine inanmak istemesek de tüm muhalefet partilerinin değerli Genel Başkan, yönetim ve milletvekillerini bu öneriye asla destek vermemeye, Genel Kurul görüşmelerine katılmamaya davet ediyoruz"

Türkan Saylan dayatması! CHP’li belediyeden illegal girişim
Türkan Saylan dayatması! CHP’li belediyeden illegal girişim

Gündem

Türkan Saylan dayatması! CHP’li belediyeden illegal girişim

Türk milletini barbarlıkla suçlayan Türkan Saylan'ı küçük bir grup mezarı başında andı |
Türk milletini barbarlıkla suçlayan Türkan Saylan'ı küçük bir grup mezarı başında andı | "Namaz kılmayın, bale yapın"

Gündem

Türk milletini barbarlıkla suçlayan Türkan Saylan'ı küçük bir grup mezarı başında andı | "Namaz kılmayın, bale yapın"

Bu kadarına da pes! İşte Türkan Saylan’ın çevirdiği ‘Mustafa Kemal’ oyunu
Bu kadarına da pes! İşte Türkan Saylan’ın çevirdiği ‘Mustafa Kemal’ oyunu

Gündem

Bu kadarına da pes! İşte Türkan Saylan’ın çevirdiği ‘Mustafa Kemal’ oyunu

Türkan Saylan'ın din nefreti mirasına sıkı sıkıya sarıldı!
Türkan Saylan'ın din nefreti mirasına sıkı sıkıya sarıldı!

Gündem

Türkan Saylan'ın din nefreti mirasına sıkı sıkıya sarıldı!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23