Başörtüsü düşmanı Türkan Saylan'ın mirası ADD'den skandal kaos tehdidi!

Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak düzenlemeden rahatsız olan Atatürkçü Düşünce Derneği, muhalefet partilerine çağrıda bulunarak Anayasa değişikliği görüşmelerine katılmama çağrısında bulundu. ADD'den yapılan açıklamada, "Bu teklif kabul edilip yürürlüğe girmesi durumunda, büyük bir kaosa yol açacaktır. Ulusal bütünlüğümüzü ve iç barışımızı zedeleyecektir." şeklinde ifadelere yer verildi.

Başörtüsü serbestisi ve ailenin korunmasını içeren iki maddelik Anayasa değişikliği teklifinin ocak ayında Anayasa Komisyonu’na, şubatta ise TBMM Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor. Atatürkçü Düşünce Derneği de söz konusu Anayasa değişikliği teklifi hakkında tepki çeken bir açıklama yaptı.

ADD'den yapılan yazılı açıklamada, "TBMM’de görev yapan muhalefet partilerine çağrımızdır" denilerek şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere AKP, TBMM grubunun tüm milletvekillerinin imzası ile verdiği Anayasa değişikliği önerisi meclis gündemindedir. Öneri incelendiğinde, “başörtüsüne özgürlük” görünümü altında bambaşka kurallar, 100 yıldır dış ve iç olumsuz güçlerin Laik Cumhuriyetimizi bir Din Devletine dönüştürme gayretlerine destek olabilecek tehlikeler içerdiği görülmektedir.

"Bu teklif kaosa yol açacak"

Kabul edilip yürürlüğe girmesi durumunda, büyük bir kaosa yol açacaktır bu teklif. Ulusal bütünlüğümüzü ve iç barışımızı zedeleyecektir. Devletimizin laik niteliğini, Anayasamızın tek eşlilik kuralını, devrim yasalarını, devrim yasalarını koruma altına alan Anayasamızın 174. maddesini işlevsiz bırakacak, yok hükmüne düşürecektir.

"Görüşmelere katılmamaya davet ediyoruz"

Her biri Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalacağına, Anayasaya sadakatten ayrılmayacağına namus ve şerefi üzerine ant içmiş sayın milletvekillerinin böyle vahim bir yanlışa izin vereceklerine inanmak istemesek de tüm muhalefet partilerinin değerli Genel Başkan, yönetim ve milletvekillerini bu öneriye asla destek vermemeye, Genel Kurul görüşmelerine katılmamaya davet ediyoruz"