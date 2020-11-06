Başörtüsü düşmanı Ataklı’ya 30 bin lira ceza
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), uzaktan eğitim veren başörtülü bir öğretmenle ilgili sözleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı ve yayıncı kuruluş Tele1’e ayrımcılık yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 15’er bin lira idari para cezası verdi.
Ataklı’nın Tele1 kanalında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmenle ilgili sözleri üzerine inceleme başlatan TİHEK’in kararında şunlar vurgulandı: “Yapılan açıklama, inancı gereği başörtüsü/türban takan büyük halk grubunu hedef almış, İslam dininin bir gereği olarak başörtüsü takmanın şerefli bir meslek olan öğretmenlikle bağdaşmadığı ileri sürülerek toplumda infial oluşturmuş, karşıt ayrımcılık içeren yayınların yapılmasına neden olmuştur.”