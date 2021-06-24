Başörtüsü düşmanı Altaylı'nın cahilliği unutulmuyor

Geçmişi başörtüsü düşmanlığı ve başörtülü Müslüman kadınlara hakaretle dolu olan Habertürk yazarı Fatih Altaylı bu kez de sosyal medyada skandala imza attı.

Taşdemir'e "yaratık" dedi

Gazeteci Cemile Taşdemir'in twitter hesabında ''Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk.' ifadelerine yanıt veren Fatih Altaylı, ''Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın.'' şeklinde yorum yaptı.

"Yanımda olsaydılar döverdim"

Altaylı'nın bu ilk vukuatı değil. 1999 yılında Radyo D'de yaptığı Bab-ı Ali Yokuşu isimli programda gazete haberlerini okuyan Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesinin manşetini okuduğu sırada Marmara Üniversitesi önünde bekleyen başörtülü öğrencilerle ilgili, "Bir kadın var orada (Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan başörtülü öğrenciyi kastederek) kadın olduğunu da hiç zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle bir fahişe. Bir pankart açmış, öğrenci değil o, buraya getirilmiş bir fahişe. Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki bir iki tane. Bunlar kevaşe kevaşe.'' skandal ifadeler kullanmıştı.

Cehalet dolu sözler

Van'da terör sevici HDP'lilerin camiye sığınması ile ilgili açıklamalarda bulunan Altaylı, "Polisin yaptığı enayilik, bir kısım gösterici camiye sığınmış polis ayırt etmek için camiden çıkanlara namaz kaç rekat diye soruyor. Yav sen bu kadar mı cahilsin polis efendi her mezhepte farklı Şafiler 4 Hanefiler 5" diyerek büyük bir cahilliğe imza attı.