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Gündem Başörtüsü ayrımcılığına mahkeme engeli!
Gündem

Başörtüsü ayrımcılığına mahkeme engeli!

Belçikalı şirketin ‘başörtüsü ayrımcılığına’ mahkeme engel oldu. Başörtülü kadınları bünyesinde çalıştırmamayı planlayan şirket, çirkin kararını geri çekmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 08:57:00 -
Başörtüsü ayrımcılığına mahkeme engeli!

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki toplu taşıma şirketi STIB'in bir kadını "başörtülü olduğu için" işe almaması üzerine başlayan yargı sürecinde, çalışanların başörtülü olamayacağına yönelik şirket kararı kaldırılıyor. STIB'in başörtüsü yasağına karşı yargı süreci, şirketin verdiği iş ilanına başvuran başörtülü bir kadının 2015'teki başvurusunun reddedilmesiyle başladı.

UNIA kuruluşu devreye girdi

BAŞVURUNUN reddedildiğini öğrenen UNIA adlı insan hakları kuruluşu, başörtülü kadının durumunu mahkemeye taşıdı. Yargı süreci sonunda mahkeme, STIB'in ayrımcılık yaptığı kararına vardı. Böylece "başı kapatan ve dini ve siyasi inançları simgeleyen" örtülere yönelik şirket yasağının kaldırılmasının yolu açıldı.

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