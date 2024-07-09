Başörtülülere yaptığı ayrımcılıkla hatırlanıyor! CHP’li İBB bölücü Türkan Saylan’da ısrarlı

74 yıllık hayatını İslam karşıtlığına adayan kemalist Türkan Saylan, cüzzam nedeniyle ölmüştü.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) kurucu genel başkanı Türkan Saylan’ın adının, Beşiktaş’ta oturduğu sokağa verilmesiyle ilgili dosya yeniden CHP’li İBB yönetimi tarafından Meclis gündemine alındı.

Beşiktaş Belediye Meclisi’nin, 9 Ekim 2020 tarihli tavsiye niteliğindeki teklifi, 11 Ocak 2021 tarihinde İBB Meclisi’ne iletilmiş ancak, geçen dönem Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran Cumhur İttifakı bu skandalı engellemişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimle bir kez daha Belediye Başkanlığını kazandı. Partisi CHP de sandığa gitmeyen AK Partililer nedeniyle Mecliste çoğunluğu sağladı. CHP’nin çoğunlukta olduğu İBB Meclisi, AK Parti’nin 3 yıl önce engellediği dosyayı bugün başlayan 2024 Temmuz ayı meclis toplantısının gündemine aldı. Meclisin, dosyayı öncelikle ilgili komisyonlara havale etmesi ve komisyonlardan gelecek olan raporu görüşmesi bekleniyor.

Türkan Saylan’ın evi Beyazgül sokak ile Dubaracı sokağı birleştiren Karakavak sokağının köşesinde bulunuyor. Adı değiştirilecek sokak yaklaşık 20 metre uzunluğunda ve araç trafiği olmayan basamaklı bir sokak.

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Türkan Saylan kimdir?

Laikçi kesim Türkan Saylan'ı allayıp pullarken, yasakçılığını, Türk ve İslam düşmanlığını, darbeci zihniyetini, "biz asılız" diyerek milleti hor gördüğü zihniyetini saklamaya çalışıyor.

Peki kimdir bu Türkan Saylan? Annesi İngiliz ve Katolik Hristiyan olan, kendisi MİT raporlarına göre bir 'misyoner'... Ömrünü İslam düşmanlığına harcayan, başörtüsü yasakçısı olan Türkan Saylan, ömrünün son dönemlerinde başörtüsü takmaya mecbur kaldı.

"Çocuklarımızın namaz değil bale yapmasını istiyoruz" diyerek İslam'a olan karşıtlığını gözler önüne seren Saylan, "Biz Türkler tarih boyunca hep akınlar yapmışız, yakmışız yıkmışız" diyerek Türk milletini barbarlıkla da suçladı.

Ömrünün son demlerinde Cumhuriyet mitingleriyle AK Parti Hükümeti'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmasını engellemek için darbe çağrıları yapan Türkan Saylan "Biz asılız, bu ülkede biz ne dersek o olur" diyerek milletin seçtiklerini hor görmüştü.