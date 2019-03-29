Başörtülülere hakaret eden o sahtekar tutulandı!

Başörtülülerden rahatsız olduğunu dile getirip kapalı kadınlara hakaret edip video çeken Bülent Kökoğlu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Bahçelievler'deki ikametinde bulunamayan şüpheli, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Avcılar'da gözaltına alındı.

Sorgulaması biten Bülent Kökoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İran'a mı yoksa, Türkiye'ye mi geldim?"

Şahıs; bilet satanın, su satanın, x-ray cihazında duran görevlinin kapalı olmasından şikayet etmeye başladı ancak daha sonra bu söylemler, hakaret boyutuna ulaştı. Konuşmasının bir yerinde Atatürk'ü de sözlerine ekleyerek, "Umarım bir gün Atatürk'e rastlarız, şu an kemikleri sızlıyordur." dedi. Kendisinin İran'a mı yoksa Türkiye'ye mi geldiğini sorduğu bu videoda, kapalı kadınlar ile ilgili konuştu.

Başörtülülere kin kustu

Böşörtülü kadınlara "kara böcek" ve "ninja" diyerek hakaret eden bu vatandaş, kapalı kadınlardan iğrendiğini dile getirdi. Bununla kalmadı, yakınlarından geçen başörtülü bir kadını da videosunu çekerek hakaret etmeye devam etti.

Türkiye'ye yönelik çirkin ifadeler

Kamerasına ve takipçilerine kin kusan Bülent Kökoğlu videoda, İzmir'den geldiğini söylüyor ve arkasından geçen başörtülü kadına da hakaretler yağdırdıktan sonra ülkemize yönelik de çirkin ifadeler kullanıyor.

Erdoğan'a da hakaretler yağdırığı ortaya çıktı

Kendini bilmez hadsiz yeni ortaya çıkan o görüntülerde milletin seçtiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hiç utanmadan küfür ediyor. EkşiSözlük'teki bazı kullanıcılar ise yine tutumlarıyla şaşırtmadı.

Uzaktan şifa verdiğini iddia ederek insanları kandırıyor

Kendisine 'Hoca' dedirten Kökoğlu, sosyal medya profilinde yer alan bilgilere göre sözde "uzaktan şifa seansı" yaptığını iddia eden bir sahtekar olduğu ortaya çıkmıştı.