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Başörtülülere hakaret eden o sahtekar tutulandı!

Atatürk Havalimanı'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret eden ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Bülent Kökoğlu, tutuklandı.

29 Mart 2019 Cuma 17:39

Başörtülülerden rahatsız olduğunu dile getirip kapalı kadınlara hakaret edip video çeken  Bülent Kökoğlu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Bahçelievler'deki ikametinde bulunamayan şüpheli, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Avcılar'da gözaltına alındı.

Sorgulaması biten Bülent Kökoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İran'a mı yoksa, Türkiye'ye mi geldim?"

Şahıs; bilet satanın, su satanın, x-ray cihazında duran görevlinin kapalı olmasından şikayet etmeye başladı ancak daha sonra bu söylemler, hakaret boyutuna ulaştı. Konuşmasının bir yerinde Atatürk'ü de sözlerine ekleyerek, "Umarım bir gün Atatürk'e rastlarız, şu an kemikleri sızlıyordur." dedi. Kendisinin İran'a mı yoksa Türkiye'ye mi geldiğini sorduğu bu videoda, kapalı kadınlar ile ilgili konuştu.

Başörtülülere kin kustu

Böşörtülü kadınlara "kara böcek" ve "ninja" diyerek hakaret eden bu vatandaş, kapalı kadınlardan iğrendiğini dile getirdi. Bununla kalmadı, yakınlarından geçen başörtülü bir kadını da videosunu çekerek hakaret etmeye devam etti.

Türkiye'ye yönelik çirkin ifadeler 

Kamerasına ve takipçilerine kin kusan Bülent Kökoğlu videoda, İzmir'den geldiğini söylüyor ve arkasından geçen başörtülü kadına da hakaretler yağdırdıktan sonra ülkemize yönelik de çirkin ifadeler kullanıyor.

Erdoğan'a da hakaretler yağdırığı ortaya çıktı

Kendini bilmez hadsiz yeni ortaya çıkan o görüntülerde milletin seçtiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hiç utanmadan küfür ediyor. EkşiSözlük'teki bazı kullanıcılar ise yine tutumlarıyla şaşırtmadı.

Uzaktan şifa verdiğini iddia ederek insanları kandırıyor

Kendisine 'Hoca' dedirten Kökoğlu, sosyal medya profilinde yer alan bilgilere göre sözde "uzaktan şifa seansı" yaptığını iddia eden bir sahtekar olduğu ortaya çıkmıştı.

 

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:39
  1. İzmir
  2. izmir
  3. başörtü
  4. Bülent Kökoğlu

YORUM YAZ

  • Kızgın Kızgın 1 sa önce
    Şaşırdımtutuklanmış hamerak ettim ne kadar ceza almış yoksa uyduruktan tutuklamamı göreceğiz. ..
  • ERDİNÇ IŞIK ERDİNÇ IŞIK 1 sa önce
    İŞTE BU CANIM VATANIM;ALIRLAR MERKEZE ÖTTÜRÜRLER HADİ ŞEREFSİZ VATAN HAİNİALLAH DÜŞMANI DİNSİZ İMAMSIZO BAŞÖRTTÜSÜNÜ HANIMLARIMIZ KIZLARIMIZ SÜS DİYEMİ TAKIYOR ALLAHSIZ KİTAPSIZ..ALLAHIN EMRİ DİYE O KIZGIN GÜNEŞİN ALTINDA SAÇININ TELİNİ GÖSTERMEMEK İÇİN İTİNA GÖSTERİYOR ŞEREFSİZİN DEDİĞİNE BAK...ALLAHIM DEVLETİME ZEVAL VERMESİN...ONUN İÇİN KARDEŞLERİM 31 MART ÇOK ÖNEMLİ BUNLAR İDAREYE GELİRSE BÖYLE TELEFONA KONUŞMAZLAR O PİS ELLERİ İLE KIZLARIMIZIN BAŞINDAKİNİ PARÇALARLAR BİLGİNİZE ARZ EDERİM..AKLI SELİM OLUN MUTLAKA GİDİN OYUNUZU VERİN ....
  • SütcüSütcü1 sa önce
    Tüküreyim senin hocana. Bu da bir kitaba 2500 lira veren salaklardan biri. Seans başına 1500 tl vermiş. Bunlar da iki ayaklı holştayn inekleri.
  • İbrahim güven İbrahim güven 1 sa önce
    Bu adi şerefsiz din düşmanlarını...landırmak lazım

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