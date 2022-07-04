Başörtülülere "fahişe" diyen sen değil miydin Altaylı? O iş sana mı kaldı hadsiz?

"Maaşımla geçinemiyorum" çıkışıyla gündeme oturan ve her kesimden büyük tepki çeken AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'a "edep dersi" vermek, "edepsizliğin kitabını yazan" Fatih Altaylı'ya düştü. Başörtülülere "fahişe" diyerek nasıl bir ahlak anlayışına sahip olduğunu ortaya koyan Habertürk yazarı Altaylı, "Edep aramıyorsanız adam haklı" başlıklı yazısında, özetle şunları kaydetti:

"Herkes adama kızdı ama ben çok da haksız bulmadım.

Bahsettiğim kişi, AK Parti’nin yani iktidarın Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ.

Uzun süredir “iktidarın” yanında.

AK Parti’nin pek çok önemli ismi gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden başlayan iktidara yakınlık, milletvekili olarak sürmüş.

Ama artık isyanda.

Yok yok memleketin haline değil.

Kendi haline.

“İstanbul Belediyesi’nden danışmanlık ve yönetim kurullarında üyelikler yaparken daha iyi para kazanıyordum. Milletvekili maaşı yetmiyor” demiş ve 40 bin TL milletvekili maaşını komik bulmuş.

(...) Üstelik de maaşından şikayet eden Elazığlı vekil, çok değil birkaç ay önce “2 kilo yerine yarım kilo et alacağız, iki kilo domates yerine 2 domates alacağız" diyerek fakirlikle mücadele dersi veriyordu.

Bu dersi verip, vatandaşın aldığından misli misli maaşı az bulan vekile maaştan daha fazla gereken şey edep.

Bundan böyle o da 10 kilo et yerine 2 kilo alıversin.

Bir kasa yerine 2 kilo domates alsın."