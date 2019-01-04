0553 313 94 23

Başörtülü kadınlara saldıran Deniz Çakır dilini yuttu... Menajerinden ilginç savunma

Ayyaşlığıyla sürekli gündeme gelen Deniz Çakır bir AVM'de başörtülü kadınlara, 'Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada' sözleriyle saldırdığı ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili menajerinden ilginç bir savunma geldi. Menajer, geçtiğimiz Pazar yaşanan olay için "Kendisi şu anda sette" savunması yaptı.

04 Ocak 2019 Cuma 20:12
Başörtülü kadınlara saldıran Deniz Çakır dilini yuttu... Menajerinden ilginç savunma

Deniz Çakır, hakkında çıkan haberlere menajeri cevap verdi.

Konuyla ilgili olarak konuşan Çakır’ın menajeri Seda Sertbaş,  olayı inkar etti.

Olayın yaşandığı saatleri çarpıtan menajer Sertbaş, “Deniz Hanım şu an kızıl ve kısa saçlı. Peruk takıp olay çıkaracak bir sanatçı da değil. Kendisi şu anda sette” dedi.

Olay geçtiğimiz Pazar yaşandı

Deniz Çakır, pazar akşamı, arkadaşlarıyla birlikte zil zurna sarhoş bir halde bir AVM'ye gitti. Üçlü, bir kafeye oturdu. Çakır, mekana oturur oturmaz yan masadaki 6'sı başörtülü olan 7 kişilik kadın grubunu hedef aldı. Oyuncu, kendi aralarında sohbet eden başörtülü kadınlara "Arabistan mı burası? Ne geziyorsunuz buralarda" diye sözlü tacizde bulundu. Çakır ardından masadaki kadınların tüm itirazlarına rağmen onların fotoğraflarını çekmeye başladı.

Arkadaşları, kızlardan özür diledi

Oradaki herkes gibi Çakır'ın iki arkadaşı da büyük şok yaşadı. İki kadın çaresizce ve utanç içinde tacize uğrayan masadakilerden özür diledi.

Hadsizliğe tepki gösterdiler

Bu arada mekanda bulunanlar arasındaki birkaç kişi bu çirkin sözlerden dolayı Çakır'a tepki gösterip "Kendinize gelin!" dedi. Mekanın personeli ise arabuculuk görevi yapıp ortamı yatıştırmaya çalıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 20:12
  1. deniz çakır
  2. başörtüsü
  3. taciz
  4. Avm

YORUM YAZ

  • hsnhsn21 dk önce
    O karıya hala rol veren yapımcı ve yönetmene ne demeli demekki bu karı gibi düşünüyor zaten rol aldığı kanal da ne kadar türk kültürünü yansıtıyor belli
  • VatandasVatandas22 dk önce
    Terbiyesizlik bu kim bu konuda aynı düşünüyorsa yerin dibine batsın bu millet asırlardır müslüman nereden turedilerse oraya gitsinler bu terbiyesizler
  • Hilâl Hilâl 26 dk önce
    Bu çatlakdeniz hiçayıkgezmez yine körkütüksarhoşturfazla içmiş.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları
  1. Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları
  2. Bodrum'daki fırtınanın ardından..
  3. Norveç uçağı ABD yaptırımları..
  4. Bournemouth, Solanke'yi transfer etti
  5. Devrim Erbil'in "Doğanın Ritmi"..
  6. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa..
  7. Ankara'da patlama! Yaralılar var
  8. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa..
  9. Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
  10. Arapça yazılı tabelalar söküldü!
  11. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana..
  12. Beşiktaş'ın Antalya kampı
  13. Ortodoks-Katolik kavgasında flaş..
  14. Başörtülü kadınlara saldıran Deniz..
  15. Yaşlı kadın ve çocuklarının noterde..
  16. Öğrenciler WEFA yardımlarıyla ısındı
  17. Trabzonspor'un Antalya kampı
  18. Turgay Erdem kimdir?
  19. Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan..
  20. Irak OPEC'in petrol üretimini azaltma..
Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere saldırdı! "Burası Arabistan mı?"
Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere saldırdı! "Burası Arabistan mı?"
CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'

Günün Karikatürü

4 Ocak 2019
Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı