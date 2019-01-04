Başörtülü kadınlara saldıran Deniz Çakır dilini yuttu... Menajerinden ilginç savunma

Deniz Çakır, hakkında çıkan haberlere menajeri cevap verdi.

Konuyla ilgili olarak konuşan Çakır’ın menajeri Seda Sertbaş, olayı inkar etti.

Olayın yaşandığı saatleri çarpıtan menajer Sertbaş, “Deniz Hanım şu an kızıl ve kısa saçlı. Peruk takıp olay çıkaracak bir sanatçı da değil. Kendisi şu anda sette” dedi.

Olay geçtiğimiz Pazar yaşandı

Deniz Çakır, pazar akşamı, arkadaşlarıyla birlikte zil zurna sarhoş bir halde bir AVM'ye gitti. Üçlü, bir kafeye oturdu. Çakır, mekana oturur oturmaz yan masadaki 6'sı başörtülü olan 7 kişilik kadın grubunu hedef aldı. Oyuncu, kendi aralarında sohbet eden başörtülü kadınlara "Arabistan mı burası? Ne geziyorsunuz buralarda" diye sözlü tacizde bulundu. Çakır ardından masadaki kadınların tüm itirazlarına rağmen onların fotoğraflarını çekmeye başladı.

Arkadaşları, kızlardan özür diledi

Oradaki herkes gibi Çakır'ın iki arkadaşı da büyük şok yaşadı. İki kadın çaresizce ve utanç içinde tacize uğrayan masadakilerden özür diledi.

Hadsizliğe tepki gösterdiler

Bu arada mekanda bulunanlar arasındaki birkaç kişi bu çirkin sözlerden dolayı Çakır'a tepki gösterip "Kendinize gelin!" dedi. Mekanın personeli ise arabuculuk görevi yapıp ortamı yatıştırmaya çalıştı.