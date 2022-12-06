Başörtülü kadını, "Varoş, cahil, yobaz" diye aşağılamıştı! Başörtülüye hakareti cezasız kalmadı

Melis Buse Betkayan, 5 Mart'ta annesiyle Sarıyer'deki alışveriş merkezinde olduğu bir sırada yürüyen merdivenlerde duran bir kadına “Varoş, cahil, yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil” diyerek çirkin sözler sarf etmişti.

“VAROL, CAHİL, YOBAZ ÖRTMÜŞSÜN PAÇAVRAYI”

Kadının eşi, gelin adayı Melis'i ve annesini videoya kaydedince Betkayan bu kez “Telefonunu …… sok, yobazlar sizi” şeklinde hakaret içerikli sözler savurdu. Çift, polisi arayarak şikayetçi oldu. Ardından taraflar karakola götürüldü. İfadesi alınan anne kız böyle bir olay yaşamadıklarını, kimseye hakaret etmediklerini beyan etti.

HAKARET SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

AVM güvenlik kameralarında ise anne kızın Vardarlı çiftinin yanından geçerken el hareketleri yaptıkları tespit edildi. Suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren anne kız hakkında, 'hakaret' suçundan dava açıldı.

ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Habere göre, geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada Melis Buse Betyakan ifade verdi. İfadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen fenomen beraatını talep etti.

Mahkeme yapılan yargılama sonunda anne Sevda Turan üzerine atılı suçlamayı işlemediği gerekçesiyle beraat ederken, fenomen Betkayan hakaret suçundan adli para cezasına çarptırıldı.