Başörtülü görevliye CHP’li terörü

AK Parti görevlisi olarak gittiği okulda “başörtünü çıkar” tepkisiyle karşılaştığını söyleyen Fatma Şeyma Ağaca, şikayetçi oldu. Ağaca, İstanbul seçimi için Ataköy’deki Gazi Ortaokuluna, partisinin il sorumlusu olarak görevlendirildiğini belirtti. Partisinden bir avukatla birlikte gittiği okulda, CHP’nin sınıflardaki müşahitlerinin elinde bulunan kitapçık halindeki broşürün üzerinde “Her Şey Çok Güzel Olacak” yazısının bulunduğunu anlatan Ağaca, kitapçıkta bulunan o bölümün yırtılması gerektiğini söylediklerini ifade etti. Ağaca, şikayet başvurusunda şunları kaydetti:

28 Şubat kafası hortladı

“Parti görevlileri de bize turuncu kalem kullandığımızı söyledi. Biz de kendilerine ‘Sizde de kırmızı kalem var’ şeklinde cevap verdik. Orada oy kullanma işlemi için geldiğini söyleyen, tartışmamızla ilgisi olmayan Ö.A isimli kadın bana hitaben ‘Sen de başörtünü çıkar’ şeklinde söylemde bulundu. Şikayetçi olacağımı söyleyince kaçmaya başladı. Polislere durumu izah edince hemen peşinden gittik ve polisler kendisini yakaladı. Ö.A’dan davacı ve şikayetçiyim.”Ağaca, “Bu söylemin arkasındaki tarihi biliyoruz. 28 Şubat’ı biliyoruz. Direkt o günlere götürmüş oldu. Biz tepkimizi ortaya koymuş olduk. Olayın takipçisi olacağım” dedi. Sosyal medyadan görüntüleri paylaşılan Ağaca ile Ö.A arasındaki diyalog, büyük tepki topladı.