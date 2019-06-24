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Başörtülü görevliye CHP’li terörü

Ataköy’de görevli olarak sandık başına giden Şeyma Ağca isimli vatandaş, bir CHP’linin elinde propaganda içeren broşür görünce bunun seçim yasaklarının ihlali olduğu uyarısında bulundu. CHP’li görevliler ise, “Sen başörtünü çıkart, biz de broşürü atalım” diyerek Ağca’nın üzerine yürüdüler.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:04

AK Parti görevlisi olarak gittiği okulda “başörtünü çıkar” tepkisiyle karşılaştığını söyleyen Fatma Şeyma Ağaca, şikayetçi oldu. Ağaca, İstanbul seçimi için Ataköy’deki Gazi Ortaokuluna, partisinin il sorumlusu olarak görevlendirildiğini belirtti. Partisinden bir avukatla birlikte gittiği okulda, CHP’nin sınıflardaki müşahitlerinin elinde bulunan kitapçık halindeki broşürün üzerinde “Her Şey Çok Güzel Olacak” yazısının bulunduğunu anlatan Ağaca, kitapçıkta bulunan o bölümün yırtılması gerektiğini söylediklerini ifade etti. Ağaca, şikayet başvurusunda şunları kaydetti: 

28 Şubat kafası hortladı

Parti görevlileri de bize turuncu kalem kullandığımızı söyledi. Biz de kendilerine ‘Sizde de kırmızı kalem var’ şeklinde cevap verdik. Orada oy kullanma işlemi için geldiğini söyleyen, tartışmamızla ilgisi olmayan Ö.A isimli kadın bana hitaben ‘Sen de başörtünü çıkar’ şeklinde söylemde bulundu. Şikayetçi olacağımı söyleyince kaçmaya başladı. Polislere durumu izah edince hemen peşinden gittik ve polisler kendisini yakaladı. Ö.A’dan davacı ve şikayetçiyim.”Ağaca, “Bu söylemin arkasındaki tarihi biliyoruz. 28 Şubat’ı biliyoruz. Direkt o günlere götürmüş oldu. Biz tepkimizi ortaya koymuş olduk. Olayın takipçisi olacağım” dedi. Sosyal medyadan görüntüleri paylaşılan Ağaca ile Ö.A arasındaki diyalog, büyük tepki topladı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:04
  1. AK Parti
  2. Fatma Şeyma Ağaca
  3. İstanbul seçimi
  4. Ataköy’deki Gazi Ortaokulu
  5. Her Şey Çok Güzel Olacak

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