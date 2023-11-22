Başörtü karşıtı emekli general ağzını bozdu Rasim Ozan ve Nagehan Alçı’ya ağır hakaret. (O,Ç.) olmak böyle bir şeydir

Vesayetçi emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, katıldığı bir yayında "2008-2011 arasında askeri vesayeti ve generalleri çökerttik. Ben de bu sürecin baş aktörlerinden biriyim" diyen Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı’ya "Operasyon çocuğu (O,Ç.) olmak böyle bir şeydir" diye tepki gösterdi.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, YouTube’da katıldığı programda "2008-2011 arasında askeri vesayeti ve generalleri çökerttik. Ben de bu sürecin baş aktörlerinden biriyim" dedi.

Kütahyalı’nın bu sözlerine X hesabından tepki gösteren emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, "Karı-koca operasyon çocuğu (OÇ) idiler! Kumpaslardaki rollerini açıklamış. OÇ olmak böyle bir şeydir: Kendi ordusuna kurulan kumpasın aktörü olmak ve bununla övünmek! Tam OÇ!" diye yazdı.

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Rasim Ozan ne demişti?

ROK o programda ne dedi? Kütahyalı, Flu TV'de katıldığı programda Taraf gazetesinde yazarlık yaptığı süreçte “vesayeti temizleme” operasyonu yaptıklarını idda etmiş ve şunları söylemişti:

"2008-2011 arasında askeri vesayeti ve generalleri çökerttik. Ben de bu sürecin baş aktörlerinden biriyim. Burada onun için de içeri giren… Abi yorum yapsınlar. Bir şey diyeyim mi? Ergenekon konusu değil mi? Ulusalcı, devletçi, ‘Gerekirse devlet adam da vurur’ diyen kafa… Bence ‘Ergenekon terör örgütü’ uydurma. Ama öbek öbek bir çeteciler vardı. Ya zaten Ergenekoncular bugün iktidar yahu."