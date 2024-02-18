Başöğretmenlik 15 yıl, Uzman öğretmenlik 7 yıla düşüyor

Milli Eğitim Bakanlığında uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik tanımlandı. Öğretmenlik Meslek Kanunuyla gelen bu düzenleme, Bakan Yusuf Tekin döneminde geliştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlik meslek kanunu için sendika ve öğretmenlerden görüşler almaya devam ediyor.

Bu minvalde geliştirilecek olan bu düzenlemede, kariyer basamakları hizmet süresi şartlarının da iyileştirilmesi bekleniyor.

ÖMK hakkında çalışmalar devam ettiği için henüz netleşmese de MEB'e yakın kaynaklar uzman öğretmenliğin 7 yıl, Başöğretmenliğin ise 15 yıla düşürülmesinin beklendiğini söylüyor.

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