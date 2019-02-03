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Başoğlu'nun 7 yıl hapsi isteniyor

Yaşadığı sapkın ilişki nedeniyle Türkiye'nin gündemine gelen Murat Başoğlu'nun, bu kez; tehdit', 'hakaret' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 7 yıla kadar hapsi isteniyor.

03 Şubat 2019 Pazar 11:55
Başoğlu'nun 7 yıl hapsi isteniyor

Öz yeğeniyle yaşadığı rezil ilişki nedeniyle Türkiye'nin gündemini uzun süre işgal eden Murat Başoğlu'na yeni bir dava açıldı. İddianameye göre Başoğlu'nun 'tehdit', 'hakaret' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 7 yıla kadar hapsi isteniyor.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, Murat Başoğlu yanında çalışan Işılay Yılmaz'a mal satımı için yetki verdi. Ancak Başoğlu ile Yılmaz bir konuda anlaşamadılar.

7 yıla kadar hapis

DHA'nın haberine göre olay günü olan 30 Ekim 2018'de Işılay Yılmaz, Başoğlu'nun eski eski Hande Bermek'in evindeyken Başoğlu bahçe duvarından atlayarak içeri girdi.

Eski eşini ve Işılay Yılmaz'ı darp etmek isteyen Başoğlu, mağdurların şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Soruşturma 25 Ocak'ta tamamlandı ve iddianamede Başoğlu'nun 'tehdit', 'hakaret' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 11:55
  1. murat başoğlu
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