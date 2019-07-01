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Başmakçı’da elektrik hatları yer altına alınıyor

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmaları başladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:57
Başmakçı’da elektrik hatları yer altına alınıyor

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmaları başladı.


İlçede Fatih ve Gülistan mahallelerinden başlanan elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları kısa sürede diğer mahallelerde de gerçekleşecek. Konu ile ilgili bilgiler veren Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, “İlçemizde çirkin görüntüler oluşturan zaman zaman hava kuşullarından etkilenen ve elektrikte enerji kaybına neden olan eski elektrik hatları yenilenerek yer altına alınıyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan projeyle birlikte ilçemiz daha güzel bir görünüme kavuşacağı gibi enerji kaybınında önüne geçilmiş olacak. Elektrik hatları yer altına gelirken esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın yapılan çalışmalardan en az düzeyde etkilenmesi konusunda yüklenici firma ile görüşmelerimizi de yaptık. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:57
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