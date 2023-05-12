  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Başlık gitti Mersin’e spot gitti tersine! Sözcü’de Muharrem İnce komedisi
Siyaset

Başlık gitti Mersin’e spot gitti tersine! Sözcü’de Muharrem İnce komedisi

Yeniakit Publisher
2023-05-12 14:53:00 -

CHP yandaşı Sözcü, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini komik bir başlıkla duyurdu. Haberde, "İnce demokrasi tarihine geçti" denildi. Aynı gazetede, "Şantajlarla, tehditlerle Muharrem İnce adaylıktan çekildi" ifadesi kullanıldı. Gazetenin bu çelişkili ifadesi tepki çekti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ ve CHP'nin kumpasıyla ve gündemden düşmeyen kaset iddialarıyla cumhurbaşkanlığı adaylığından el çektirildi. Dün açıklama yapan İnce, partisi için oy istedi ancak cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu. İnce, PKK destekli altılı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybedeceğini, buna kılıf arayacaklarını ve kendisinin suçlanmak istemediğini söyledi.

CHP yandaşı Sözcü, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini komik bir başlıkla duyurdu. Haberde, "İnce demokrasi tarihine geçti" denildi. Aynı gazetede, "Şantajlarla, tehditlerle Muharrem İnce adaylıktan çekildi" ifadesi kullanıldı. Gazetenin bu çelişkili ifadesi tepki çekti.

CHP'nin arka bahçesi Cumhuriyet gazetesi ise, "Muharrem İnce memleket için çekildi" dedi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu haberler de masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muharrem İnce memleket için çekilmedi. İnce bile, "Memleket için değil, bu kadar rezillik olmaz, bunlar zaten kaybedecek, Kılıçdaroğlu zaten kaybedecek ama kaybettikten sonra beni öne sürmesinler, beni linç etmek için topluluğun önüne atmasınlar, buna razı olamam, benim yüzümden oldu algısı oluşmasın diye çekiliyorum." Buna rağmen Cumhuriyet, memleket için ayrıldı deyip algı oluşturmaya çalışıyor.

'Millet İttifakı'nın Ankara mitingine çıkacak' iddiası! İsmail Saymaz: Muharrem İnce'ye sordum
'Millet İttifakı'nın Ankara mitingine çıkacak' iddiası! İsmail Saymaz: Muharrem İnce'ye sordum

Gündem

'Millet İttifakı'nın Ankara mitingine çıkacak' iddiası! İsmail Saymaz: Muharrem İnce'ye sordum

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi gazete manşetlerinde! Hangi gazete nasıl gördü?
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi gazete manşetlerinde! Hangi gazete nasıl gördü?

Gündem

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi gazete manşetlerinde! Hangi gazete nasıl gördü?

Süleyman Soylu'dan bomba açıklamalar! Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini böyle değerlendirdi" target="_blank">
Süleyman Soylu'dan bomba açıklamalar! Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini böyle değerlendirdi
Süleyman Soylu'dan bomba açıklamalar! Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini böyle değerlendirdi

Gündem

Süleyman Soylu'dan bomba açıklamalar! Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini böyle değerlendirdi

Meclis Başkanı Şentop’tan flaş 'Muharrem İnce' yorumu: Operasyonun bir ayağı da anket firmalarıydı
Meclis Başkanı Şentop’tan flaş 'Muharrem İnce' yorumu: Operasyonun bir ayağı da anket firmalarıydı

Gündem

Meclis Başkanı Şentop’tan flaş 'Muharrem İnce' yorumu: Operasyonun bir ayağı da anket firmalarıydı

Muharrem İnce ile ilgili şok iddia! Herkesi şaşırttı! Bunu yapacak
Muharrem İnce ile ilgili şok iddia! Herkesi şaşırttı! Bunu yapacak

Medya

Muharrem İnce ile ilgili şok iddia! Herkesi şaşırttı! Bunu yapacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23