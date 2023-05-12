Başlık gitti Mersin’e spot gitti tersine! Sözcü’de Muharrem İnce komedisi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ ve CHP'nin kumpasıyla ve gündemden düşmeyen kaset iddialarıyla cumhurbaşkanlığı adaylığından el çektirildi. Dün açıklama yapan İnce, partisi için oy istedi ancak cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu. İnce, PKK destekli altılı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybedeceğini, buna kılıf arayacaklarını ve kendisinin suçlanmak istemediğini söyledi.

CHP yandaşı Sözcü, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini komik bir başlıkla duyurdu. Haberde, "İnce demokrasi tarihine geçti" denildi. Aynı gazetede, "Şantajlarla, tehditlerle Muharrem İnce adaylıktan çekildi" ifadesi kullanıldı. Gazetenin bu çelişkili ifadesi tepki çekti.

CHP'nin arka bahçesi Cumhuriyet gazetesi ise, "Muharrem İnce memleket için çekildi" dedi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu haberler de masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

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Muharrem İnce memleket için çekilmedi. İnce bile, "Memleket için değil, bu kadar rezillik olmaz, bunlar zaten kaybedecek, Kılıçdaroğlu zaten kaybedecek ama kaybettikten sonra beni öne sürmesinler, beni linç etmek için topluluğun önüne atmasınlar, buna razı olamam, benim yüzümden oldu algısı oluşmasın diye çekiliyorum." Buna rağmen Cumhuriyet, memleket için ayrıldı deyip algı oluşturmaya çalışıyor.