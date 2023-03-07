Baskılara dayanamadı! Yunan bakan Dendias İstanbul'da öyle bir geri adım attı ki...

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün (6 Mart Pazar) İstanbul’a yaptığı ziyaret kapsamında Fener Rum Ortodoks Patriği Vartholomeos ile görüştü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da Patrik Vartholomeos tarafından kabul edildiğini ve patrikhanenin ruhani ve hayırseverlik faaliyetleri üzerine görüştüklerini belirtti.

Dendias, Vartholomeos ile görüşmesinden önce Fener Rum Patrikhanesi’nde düzenlenen dini törene katıldı.

Törenin ardından Yunanistan’daki tren kazasında ve 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye’de ve Suriye’de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Geri adım attı

Bu arada Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul’a yapacağı ziyarete ilişkin Twitter’da yaptığı paylaşımlardaki “Konstantinopol” kullanımını, sonraki tweetlerinde “İstanbul” olarak düzeltti.

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Dendias, İstanbul’a gerçekleştirdiği ziyarete dair dün yaptığı ilk paylaşımda, “Konstantinopol”ü ziyaret ederek Fener Rum Patrikhanesi’nde düzenlenen dini törene katılacağını ve Fener Rum Patriği Vartholomeos ile görüşeceğini belirtti.

Bu paylaşımın altında, Konstantinopol kullanımına çok sayıda tepki geldi ve İstanbul isminin kullanılması gerektiği yorumları yapıldı.

Dendias’ın ikinci paylaşımında ise Yunanistan’daki tren kazasında ve 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye’de ve Suriye’de hayatını kaybedenler için düzenlenen törene katılacağını belirterek, “İstanbul” kelimesini kullandığı görüldü.

Birlik Gazetesi