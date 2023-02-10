  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Basketbolda Türkiye Kupası maçlarına erteleme Türkiye kararı: Dijital biletler ne olacak dedirtti
Spor

Basketbolda Türkiye Kupası maçlarına erteleme Türkiye kararı: Dijital biletler ne olacak dedirtti

Türkiye Futbol Federasyonu toplantının ardından Süper Lig ile ilgili alınan kararı duyurdu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sebebiyle Türkiye Basketbol Federasyonu, erkekler ve kadınlarda Türkiye Kupası maçlarının ertelendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 21:18:00 - 2023-02-10 21:25:43
Basketbolda Türkiye Kupası maçlarına erteleme Türkiye kararı: Dijital biletler ne olacak dedirtti

TBF’den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle bu yıl düzenlenmesi planlanan Bitci Türkiye Kupası ile Bitci Kadınlar Türkiye Kupası müsabakalarının, kulüplerimizle yapılan istişare dikkate alınarak sezon öncesi ilan edilen tarihlerde oynanmamasına karar verilmiştir. Yeni faaliyet programı kulüplerimizle yapılacak görüşmelere göre yeniden değerlendirecektir. İlgili müsabakalara satın alınan dijital biletlerin iadesi için herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Bilet tutarı, işlemde kullanılan banka/kredi kartına 10 iş günü içinde iade edilecektir.

Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; milletimize başsağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Yunanistan Panathinaikos takımı depremzedeler ve Türkiye için destek kampanyasını ilan etti! Son dakika!
Yunanistan Panathinaikos takımı depremzedeler ve Türkiye için destek kampanyasını ilan etti! Son dakika!

Spor

Yunanistan Panathinaikos takımı depremzedeler ve Türkiye için destek kampanyasını ilan etti! Son dakika!

YÖK'ten kritik üniversiteler için son dakika Türkiye kararı açıklaması! Üniversiteler ne zaman açılacak?
YÖK'ten kritik üniversiteler için son dakika Türkiye kararı açıklaması! Üniversiteler ne zaman açılacak?

Eğitim

YÖK'ten kritik üniversiteler için son dakika Türkiye kararı açıklaması! Üniversiteler ne zaman açılacak?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23