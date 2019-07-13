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Basketbolda transfer

OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersekli Kikanovic ve Hırvat Babic'i birer yıllığına kadrosuna kattı

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:06
Basketbolda transfer

ANKARA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, kadrosunu Bosna Hersekli ve Hırvat oyuncularla güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi Bosna Hersekli Elmedin Kikanovic ve Luca Babic ile birer yıllığına anlaştı.

Beş numara pozisyonundan görev alan Kikanovic geçen sene Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'da forma giymişti.

Sahada 3 numara pozisyonunda oynayan Luca Babic, geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor formasıyla mücadele etmişti.


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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:06
  1. Erkek Basketbol Takımı
  2. OGM Ormanspor
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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