Basketbolda rekor Aydan Siyavuş'ta

İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan antrenör olan Aydan Siyavuş'un rekoru, 22 yıldır geçilemedi.

Galatasaray'ı çalıştırırken 1998 yılında 50 yaşında hayatını kaybeden Siyavuş, vefatının üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen 7 şampiyonlukla hala ligde en fazla kupa kaldıran antrenör rekorunun sahibi durumunda bulunuyor.

Eczacıbaşı ile 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 ve 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 sezonlarında 2 kez üst üste üçer şampiyonluk yaşayan tek antrenör olan Siyavuş, 1983-1984 sezonunda da Anadolu Efes'i şampiyonluğa taşıdı.





- Siyavuş'u Örs takip ediyor





Aydın Örs yaşadığı 6 şampiyonlukla Aydan Siyavuş'un ardından ikinci sırada yer alıyor.

Örs, eski adı Efes Pilsen olan Anadolu Efes ile 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 yıllarında arka arkaya 3 kez ve 1995-1996, 1996-1997 sezonlarında da 2 kez şampiyonluk yaşadı.

Aydın Örs, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe Ülker'i şampiyon yaparak 6. kez mutlu sona ulaştı.





- Mahmuti üst üste 4 şampiyonluk yaşadı





Basketbol Süper Ligi'nde Oktay Mahmuti üst üste 4 şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi.

Mahmuti, lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayarak bu başarıyı yakalayan tek antrenör durumunda.

Oktay Mahmuti, Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon üst üste mutlu sona ulaştı.

Mehmet Baturalp, Ergin Ataman ve Zeljko Obradovic de dörder kez şampiyonluk sevinci yaşayan antrenörler arasında yer alıyor.





- Ergin Ataman 3 takımla şampiyon oldu







Süper Lig'de üç farklı takımla şampiyonluk sevinci yaşayan tek antrenör olan Ergin Ataman'ın da 4 şampiyonluğu bulunuyor.



Başantrenör olarak ilk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Efes Pilsen ile ulaşan Ergin Ataman, 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ın 37 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek, ligde ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli başantrenör, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ın başında da ipi göğüsleyerek, ligdeki 3. şampiyonluğunu elde etti.

Ergin Ataman, 2018-2019 sezonunda da Anadolu Efes'i mutlu sona ulaştırarak, lacivert-beyazlı takımın 9 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdi.





- En fazla şampiyon olan yabancı başantrenör Obradovic





Fenerbahçe'nin başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp Zeljko Obradovic, Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda.

Obradovic, sarı-lacivertli ekiple 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.





- Fenerbahçe yabancılarla sevindi





Fenerbahçe, ligde son 7 şampiyonluğunu yabancı teknik adamlarla elde etti.

Zeljko Obradovic ile 4, Karadağlı Bogdan Tanjevic ile iki kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, bir kez de Hırvat Neven Spahija ile şampiyon oldu.





- Lig tarihinde 5 yabancı antrenör şampiyonluk gördü





Basketbol Süper Ligi tarihinde 20 Türk, 5 yabancı antrenör şampiyonluk sevinci yaşadı.

1968-1969 sezonunda Galatasaray'a ilk şampiyonluğunu kazandıran Bulgar Petar Sinemov, ligde şampiyonluk yaşayan ilk yabancı antrenör olarak tarihe geçti.

Hırvat Jasmin Repesa ise 1998-1999 sezonunda TOFAŞ'a ligdeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Karadağlı Bogdan Tanjevic, o zamanki adıyla Fenerbahçe Ülker ile 2007-2008 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.

Hırvat Neven Spahija da Fenerbahçe ile 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştı.

Zeljko Obradovic de 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında 4 kez Fenerbahçe ile şampiyonluk ipini göğüsledi.





- Şampiyonluk yaşayan antrenörler





İlk şampiyonluğu Altınordu ile Samim Göreç'in yaşadığı lig tarihinde şampiyonluk yaşayan antrenörler şunlar: