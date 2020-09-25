  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Basketbolda rekor Aydan Siyavuş'ta
Spor

Basketbolda rekor Aydan Siyavuş'ta

Galatasaray'ı çalıştırırken 1998 yılında vefat eden Aydan Siyavuş, 7 kezle Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan antrenör durumunda bulunuyor - Aydın Örs, 6 şampiyonlukla ikinci sırada yer alıyor - Oktay Mahmuti, ligde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan tek antrenör - Lig tarihinde 20 Türk, 5 de yabancı antrenör şampiyonluk sevinci yaşadı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:24:02 -
Basketbolda rekor Aydan Siyavuş'ta

İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan antrenör olan Aydan Siyavuş'un rekoru, 22 yıldır geçilemedi.

Galatasaray'ı çalıştırırken 1998 yılında 50 yaşında hayatını kaybeden Siyavuş, vefatının üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen 7 şampiyonlukla hala ligde en fazla kupa kaldıran antrenör rekorunun sahibi durumunda bulunuyor.

Eczacıbaşı ile 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 ve 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 sezonlarında 2 kez üst üste üçer şampiyonluk yaşayan tek antrenör olan Siyavuş, 1983-1984 sezonunda da Anadolu Efes'i şampiyonluğa taşıdı.


- Siyavuş'u Örs takip ediyor


Aydın Örs yaşadığı 6 şampiyonlukla Aydan Siyavuş'un ardından ikinci sırada yer alıyor.

Örs, eski adı Efes Pilsen olan Anadolu Efes ile 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 yıllarında arka arkaya 3 kez ve 1995-1996, 1996-1997 sezonlarında da 2 kez şampiyonluk yaşadı.

Aydın Örs, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe Ülker'i şampiyon yaparak 6. kez mutlu sona ulaştı.


- Mahmuti üst üste 4 şampiyonluk yaşadı


Basketbol Süper Ligi'nde Oktay Mahmuti üst üste 4 şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi.

Mahmuti, lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayarak bu başarıyı yakalayan tek antrenör durumunda.

Oktay Mahmuti, Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon üst üste mutlu sona ulaştı.

Mehmet Baturalp, Ergin Ataman ve Zeljko Obradovic de dörder kez şampiyonluk sevinci yaşayan antrenörler arasında yer alıyor.


- Ergin Ataman 3 takımla şampiyon oldu


Süper Lig'de üç farklı takımla şampiyonluk sevinci yaşayan tek antrenör olan Ergin Ataman'ın da 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Başantrenör olarak ilk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Efes Pilsen ile ulaşan Ergin Ataman, 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ın 37 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek, ligde ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli başantrenör, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ın başında da ipi göğüsleyerek, ligdeki 3. şampiyonluğunu elde etti.

Ergin Ataman, 2018-2019 sezonunda da Anadolu Efes'i mutlu sona ulaştırarak, lacivert-beyazlı takımın 9 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdi.


- En fazla şampiyon olan yabancı başantrenör Obradovic


Fenerbahçe'nin başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp Zeljko Obradovic, Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda.

Obradovic, sarı-lacivertli ekiple 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.


- Fenerbahçe yabancılarla sevindi


Fenerbahçe, ligde son 7 şampiyonluğunu yabancı teknik adamlarla elde etti.

Zeljko Obradovic ile 4, Karadağlı Bogdan Tanjevic ile iki kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, bir kez de Hırvat Neven Spahija ile şampiyon oldu.


- Lig tarihinde 5 yabancı antrenör şampiyonluk gördü


Basketbol Süper Ligi tarihinde 20 Türk, 5 yabancı antrenör şampiyonluk sevinci yaşadı.

1968-1969 sezonunda Galatasaray'a ilk şampiyonluğunu kazandıran Bulgar Petar Sinemov, ligde şampiyonluk yaşayan ilk yabancı antrenör olarak tarihe geçti.

Hırvat Jasmin Repesa ise 1998-1999 sezonunda TOFAŞ'a ligdeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Karadağlı Bogdan Tanjevic, o zamanki adıyla Fenerbahçe Ülker ile 2007-2008 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.

Hırvat Neven Spahija da Fenerbahçe ile 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştı.

Zeljko Obradovic de 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında 4 kez Fenerbahçe ile şampiyonluk ipini göğüsledi.


- Şampiyonluk yaşayan antrenörler


İlk şampiyonluğu Altınordu ile Samim Göreç'in yaşadığı lig tarihinde şampiyonluk yaşayan antrenörler şunlar:

Sezon Şampiyon Antrenör
1966-67 Altınordu Samim Göreç
1967-68 İTÜ Mehmet Baturalp
1968-69 Galatasaray Petar Sinemov
1969-70 İTÜ Mehmet Baturalp
1970-71 İTÜ Şengün Kaplanoğlu
1971-72 İTÜ Samim Göreç
1972-73 İTÜ Öner Şaylan
1973-74 Muhafızgücü Armağan Asena
1974-75 Beşiktaş Cavit Altunay
1975-76 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş
1976-77 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş
1977-78 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş
1978-79 Efes Pilsen Faruk Akagün
1979-80 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş
1980-81 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş
1981-82 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş
1982-83 Efes Pilsen Rıza Erverdi
1983-84 Efes Pilsen Aydan Siyavuş
1984-85 Galatasaray Nur Germen
1985-86 Galatasaray Fehmi Sadıkoğlu
1986-87 Karşıyaka Nadir Vekiloğlu
1987-88 Eczacıbaşı Mehmet Baturalp
1988-89 Eczacıbaşı Mehmet Baturalp
1989-90 Galatasaray Faruk Akagün
1990-91 Fenerbahçe Çetin Yılmaz
1991-92 Efes Pilsen Aydın Örs
1992-93 Efes Pilsen Aydın Örs
1993-94 Efes Pilsen Aydın Örs
1994-95 Ülkerspor Çetin Yılmaz
1995-96 Efes Pilsen Aydın Örs
1996-97 Efes Pilsen Aydın Örs
1997-98 Ülkerspor Çetin Yılmaz
1998-99 TOFAŞ Jasmin Repesa
1999-00 TOFAŞ Tolga Öngören
2000-01 Ülkerspor Murat Didin
2001-02 Efes Pilsen Oktay Mahmuti
2002-03 Efes Pilsen Oktay Mahmuti
2003-04 Efes Pilsen Oktay Mahmuti
2004-05 Efes Pilsen Oktay Mahmuti
2005-06 Ülkerspor Murat Özyer
2006-07 Fenerbahçe Ülker Aydın Örs
2007-08 Fenerbahçe Ülker Bogdan Tanjevic
2008-09 Efes Pilsen Ergin Ataman
2009-10 Fenerbahçe Ülker Bogdan Tanjevic
2010-11 Fenerbahçe Ülker Neven Spahija
2011-12 Beşiktaş Milangaz Ergin Ataman
2012-13 Galatasaray Medical Park Ergin Ataman
2013-14 Fenerbahçe Ülker Zeljko Obradovic
2014-15Pınar Karşıyaka Ufuk Sarıca
2015-16Fenerbahçe Zeljko Obradovic
2016-17Fenerbahçe

Zeljko Obradovic

2017-18Fenerbahçe Doğuş Zeljko Obradovic
2018-19Anadolu Efes Ergin Ataman
2019-20Tamamlanamadı Tamamlanamadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Yunanistan ile savaş çıkarsa ne yapacağız?' Çok net cevap
İSLAM

'Yunanistan ile savaş çıkarsa ne yapacağız?' Çok net cevap

Prof. Dr. Esad Coşan Hoca yıllar önce Kardak meselesinde Yunanistan ile ilgili yaptığı açıklamada harp çıkarsa "Bir gül bahçesine girercesin..
Gerilim sonrası Azerbaycan ordusu harekete geçti!
Dünya

Gerilim sonrası Azerbaycan ordusu harekete geçti!

Ermenistan’ın son günlerde sınır ihlallerini arttırınca teyakkuza geçen Azerbaycan ordusu tatbikatlarını yoğunlaştırdı.
Komşudan peş peşe açıklamalar! Acil kodu ile asker alımı yapacaklar
Dünya

Komşudan peş peşe açıklamalar! Acil kodu ile asker alımı yapacaklar

Bulgaristan'daki asker yetersizliği parlamento tarafından alınan kararla resmen kapatılıyor.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı