Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında konuk ettiği Anadolu Efes'e 95-92 kaybeden Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, maçın ilk çeyreğini kötü oynadıklarını ve rakiplerine olması gerekenden fazla saygı göstermelerinin mağlubiyete sebep olduğunu belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Ivanovic, maça kötü başladıklarını aktararak, "İlk 10 dakikayı 15-16 sayı geride tamamladık. Böyle olunca geri dönmemiz çok zor oldu. Sonrasında çok savaştık. Maçın başındaki performansımız oyunu kilitledi." diye konuştu.

Ivanovic, ikinci yarıda olması gereken enerjiyi sahaya yansıttıklarını belirterek, "Belki de Anadolu Efes'e göstermemiz gerekenden daha fazla saygı gösterdik. Bu bizim enerjimizi çok düşürdü. İkinci yarıdaki oyunumuz geri dönmemize yetmedi." ifadelerini kullandı.





- Ataman: "Maçın genelinde çok iyi oynadık"





Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, iyi bir oyunla sahadan galip ayrıldıklarını ve liderlik mücadelesine devam ettiklerini söyledi.

İlk yarı etikili oynadıklarını ifade eden Ataman, "Maçın genelinde çok iyi oynadık. Hücumda topu iyi çevirdik ve boş atışlardan sayılar bulduk. Aynı şekilde üçüncü periyotta da böyle oynadık." şeklinde konuştu.

Ergin Ataman, son çeyrekte tempolarını kaybettiklerini anlatarak, "Savunmamız biraz gevşedi. Karşılaşma sert bir oyuna büründü. Beşiktaş bu arada 8 üçlük attı. Zor sayılar buldular. Maç bir anda son topa kadar geldi. Bizim için önemli olan yoğun tempoda, lig maçlarını da aynı şekilde oynayıp, kazanıp liderlik yarışına devam etmekti." değerlendirmesinde bulundu.

Ataman, karşılaşmada arka adalesinden sakatlık yaşayan Brock Motum'un ise 2-3 hafta parkelerden uzak kalabileceğini dile getirdi.