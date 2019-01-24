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Basketbolda maçın ardından

- Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic:"İyi bir takımı yendik"- Olympiakos Başantrenörü David Blatt:"Fenerbahçe Beko çok iyi oynadı"

24 Ocak 2019 Perşembe 23:18
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 90-75 yenerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, iyi bir ekibe karşı kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, Olympiakos'a karşı oynamanın her zaman özel olduğunu belirterek, "Onların maçında savunma her zaman çok önemlidir. Her zaman ekstra konsantrasyonla oynamanız gerekir. Takım olarak bunu gösterdik. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Agresif savunmamız bize güzel şeyler getirdi. Oyuncularıma bu güzel maç için teşekkür ediyorum. İyi bir takımı yendik." ifadelerini kullandı.

Erick Green'in performansının sorulması üzerine Sırp antrenör, "Bu akşam şutları etkiliydi ve agresif oynadı. İsimlerden çok fazla bahsetmeyi sevmem ama Ali Muhammed de 10 asist yaptı ve savaştı. Sahaya çıkan tüm oyuncular katkıda bulundu. Vesely'nin de sakatlığı vardı ama takıma yardım etmek için sahaya çıktı. Ona da teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.


- Blatt: "Savunmada çok yumuşak oynadık"


Olympiakos Başantrenörü David Blatt, müsabakada Fenerbahçe Beko'nun çok iyi oynadığını dile getirdi.

Sözlerine sarı-lacivertli ekibi kutlayarak başlayan Blatt, "Fenerbahçe Beko, çok iyi oynadı. Türkiye liginde All-Star organizasyonu olduğu için Fenerbahçe Beko'nun biraz daha hazırlanmaya vakti oldu. O yüzden taktiksel ve fiziksel olarak daha hazır geldiler. Savunmada çok yumuşak oynadık. Rakibimiz ise topu çok iyi kullandı." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 23:18
  1. Basketbol
  2. David Blatt
  3. Fenerbahçe Beko
  4. Olympiakos
  5. THY Avrupa Ligi
  6. Zeljko Obradovic

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